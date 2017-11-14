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Выходцы с Кавказа открыли стрельбу в «Му-Му» в центре Москвы

15:34 14.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Четверо неизвестных открыли стрельбу в кафе в центре столицы и скрылись на автомобиле.

Для задержания подозреваемых полиция объявила план «Перехват», сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, в кафе «Му-Му» на ул. Новослободская, д. 34/2, произошло разбойное нападение.

В заведение ворвались четверо мужчин кавказской внешности и открыли стрельбу из травматического оружия, после чего скрылись на автомобиле Infiniti», - сказал собеседник агентства.

Темы: Происшествия
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