Выходцы с Кавказа открыли стрельбу в «Му-Му» в центре Москвы

Четверо неизвестных открыли стрельбу в кафе в центре столицы и скрылись на автомобиле.

Для задержания подозреваемых полиция объявила план «Перехват», сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, в кафе «Му-Му» на ул. Новослободская, д. 34/2, произошло разбойное нападение.

В заведение ворвались четверо мужчин кавказской внешности и открыли стрельбу из травматического оружия, после чего скрылись на автомобиле Infiniti», - сказал собеседник агентства.