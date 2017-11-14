Минобороны РФ обвинило США в прямой поддержке ИГ

Минобороны РФ заявило о выявленных фактах поддержки террористов организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) со стороны США. «Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города Бу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ возглавляемой США "международной коалицией"»,— сообщает Минобороны в Facebook.

По версии ведомства, ударные самолеты коалиции США пытались помешать авиации ВКС России наносить удары по позициям боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. «Для безопасного вывода отступающих из Абу-Камаля боевиков ИГ из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ударные самолеты коалиции для этого входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг Абу-Камаля. Однако никаких конкретных доказательств в Минобороны не привели. Минобороны РФ выложило фотографии, которые, по утверждению ведомства, были сделаны российскими беспилотниками 9 ноября. Министерство заявляет, что на изображениях вооруженные формирования ИГ, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, уходят из Абу-Кемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе.

Однако пользователи соцсетей обратили внимание на то, что одно из изображений, опубликованных ведомством — скриншот из компьютерной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

Сирийские власти объявили, что выбили ИГ из Абу-Камаля 8 ноября. Минобороны России подтвердило эту информацию 10 ноября. Однако через несколько дней Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, сообщил, что сирийская армия и ее союзники пока не начали штурм Абу-Камаля. Отмечалось также, что занять ближайшие к Абу-Камалю села сирийские военные пока не могут — за последние дни террористы ИГ отбили уже несколько атак.