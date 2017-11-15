Нору «Плохого кролика» обнаружили в США

Сервер, заразивший скандальным вирусом украинские правительственные организации и либеральные российские СМИ, отыскался у американской организации National Endowment for Democracy

Большая часть населения нашей необъятной страны зачастую ложно отождествляет понятие «либерализма» с борьбой за справедливость, свободу и права человека. Наверное, мы просто не всматриваемся вглубь данного термина и не задумываемся о специфике его проявления в конкретных реалиях российской действительности. С экранов телевизоров мы видим интервью политологов, экспертов, и принимаем их мнение за аксиому, поскольку, на наш взгляд, они являются экспертами в данной области.

Фото с сайта scandaly.ru

Однако, на деле все получается как в классике Ф.М.Достоевского, романе «Бесы»: «Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить». Примечательно, что уже в XIX веке писатель демонстрировал нам сущность русского либерализма.

На сегодняшний день ситуация не сильно-то и изменилась. За неимением поддержки и источников финансирования внутри страны, либералам приходится искать поддержки и принимать помощь из-за границы, а как следствие защищать интересы зарубежных инвесторов.

Для человека, который хоть как-то пытается понять, что и как в стране устроено, это уже не новость. В Интернете полно примеров проявления такой помощи ряду российских СМИ, неправительственным организациям и политикам, которым, кстати, согласно законодательству присваивается статус «иностранного агента». Что говорить, если даже Минюст обязывает таких «правдорубов» декларировать суммы грантов, перечисленных из-за рубежа, а некоторые иностранные правительственные организации не скрывают факта, официального финансирования, в частности, недавно Госдепартамент США отчитался о миллиардных тратах на вещание в России.

Еще одни пример такой долларовой донорно-акцепторной поддержки выявила, как ни странно, недавняя хакерская атака, которая началась в соседней Украине, но продолжилась на просторах российского интернета. Специалистами в области кибербезопасности было установлено, что распространение вируса-шифровальщика «Bad Rabbit» началось с поражения ряда украинских госучреждений, а впоследствии «Плохой кролик» проник и в компьютеры редакции российских либеральных СМИ («Фонтанка», «Новая газета», «Общая газета» и ряда других).

По словам экспертов из «Лаборатории Касперского», вирус распространялся через связанные между собой процессом передачи данных компьютеры, имеющих общий доступ к зараженному серверу. Именно этот общий сервер и соединил две страны и через него нора привела «Плохого кролика» от украинских правительственных организаций к либеральным российским СМИ. Выяснилось, что сервер находится, как ни странно, в США и принадлежит американской организации под названием «Национальный фонд поддержки демократии» (National Endowment for Democracy) (подробнее статья). Ни для кого, не секрет, что фонд финансирует либеральные организации в различных странах, нередко «помогая» им устраивать государственные перевороты. Данная организация работает в тесной связке с Госдепартаментом США, который и предоставляет немалые финансовые средства на «поддержание демократии». Как правило, «Национальный фонд поддержки демократии» действует через сеть неправительственных коммерческих и других организаций, и выступает в роли связующего звена. Представленный в статье технический анализ дает ясно понять даже простому обывателю картину взаимосвязи американского фонда с украинскими правительственными организациями и российскими либеральными СМИ.

Зачем же тогда нужно это фонду или правительству США? Ведь либеральные СМИ, на первый взгляд, и дело правильное делают, поскольку часто раскрывают коррупционные схемы и обличают махинации российских чиновников. Обладая здравой логикой, возникает вопрос: «Зачем же тогда «зарубежным партнёрам», двумя руками голосующими за санкции против России, оплачивать деятельность наших либеральных изданий?» Вероятно, мотивом запада является желание побороть коррупцию во властных структурах РФ?!

Изучив подробнее статьи, внимательнее послушав интервью и заявления либеральных политиков, понимаешь, что обоснования обвинений и доказательства в адрес российских руководящих лиц не всегда объективны, а в материалах расследований высосаны из пальца. Совершенно очевидно, что «антикоррупционные» публикации на самом деле лишь попытка спровоцировать общество на антиправительственные выступления и ослабить усилившиеся позиции РФ. При этом, часто в адрес фигурантов расследований по факту может звучать откровенная клевета. Почему бы вместо создания видимости борьбы с коррупцией «западным партнерам» для поддержки демократии и народа не направить финансовые средства на создание и развитие социальных программ для населения: повышение пенсий, выделение субсидий малоимущим гражданам, поддержку сектора здравоохранения и т.д. Но такой финансовой помощи не видно.

Остается искренне надеяться, что настанет время, и оппозиция будет преследовать интересы российских граждан, и на смену купленному и пропахшему долларом либерализму придут новые идеи, основанные на национальных интересах и принципах свободы и равенства.

Алексей Васильев, политолог