Из «позорища со скриншотом» Минобороны должно сделать тяжелые выводы

Скандал, вызванный иллюстрированием сообщений Минобороны скриншотами из компьютерной игры, стал тяжелым психологическим ударом по ведомству

Он перечеркнул годы эффективной работы на информационном направлении. Одной только служебной проверкой с наказанием виновных делу не поможешь. Но выход из этой ситуации есть.

Около 13.00 вторника в официальных аккаунтах Минобороны РФ в нескольких социальных сетях были опубликованы материалы о выходе колонн ИГИЛ* из сирийского города Абу-Камаля в северном направлении – к переходу Вади-эс-Сабха на границе с Ираком. При этом было заявлено, что выход боевиков прикрывала авиация проамериканской коалиции, пытавшаяся создавать помехи самолетам ВКС России. Сообщение было проиллюстрировано фотографиями, снятыми, как утверждается в пресс-релизе, беспилотниками еще 9 ноября.

Публикация на странице Минобороны РФ в соцсети (на данный момент удалена)

«Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке, – говорилось в сообщении ведомства. – Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города Бу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ* возглавляемой США «международной коалицией».

Эта информация была моментально подхвачена телеканалами, но вызвала вопросы у специалистов. Дело не в традиционной ошибке в транслитерации на русский язык названия города («Бу-кемаль» – так написано на гугл-картах, а лентяи тиражируют). Проблема, например, в том, что «в северном направлении» – это никак не в сторону Ирака, наоборот – в сторону от него.

При этом джихадисты действительно отошли в северную часть Абу-Камаля, а их эвакуация осуществляется на другой берег Евфрата, то есть туда, где по идее должны были находиться части проамериканской коалиции (если точнее, курды). Иными словами, по сути почти все было правильно, но что-то пошло не так. Сказались либо лень, либо нехватка времени. Иногда это одно и то же.

Быстро выяснилось, что кадры, которыми соответствующие службы МО иллюстрировали свои посты, не что иное, как скриншоты компьютерной игры. Конкретно – реалистичного шутера для планшетов и телефонов «Симулятор самолета AC-130: Спецоперации» (AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron) от аргентинского разработчика Byte Conveyor Studios. Теперь этой игре сделали нешуточную рекламу.

Скриншот игры

Также были опознаны скриншоты видео, снятого беспилотником иракской армии летом 2016 года и размещенного на близком к военному ведомству страны аккаунте в Twitter. Они иллюстрируют выход большой колонны ИГИЛ из города Фаллуджи. В дальнейшем эта колонна была атакована ВВС США и Ирака, после чего выяснилось, что основой колонны были гражданские лица.

В Сети поднялась волна гнева и сатиры. Самый спокойный из употребляемых эпитетов – «позорище», и произносится он отнюдь не симпатизантами либеральной оппозиции, а людьми, вполне себе сочувствующими Минобороны РФ. Примерно через час МО удалило скандальные иллюстрации, то же сделал и телеканал, уже использовавший их в эфире. Но осадок остался.

До сих пор Минобороны не нашло в себе сил прокомментировать ситуацию подробно. Началась служебная проверка, выявлен конкретный виновник, идет разбор полетов с отлетанием погон и голов, что для бюрократической структуры традиционно важнее, чем реакция на внешнее возмущение. А зря.

Еще несколько лет назад утверждение о том, что иногда информационные войны становятся даже важнее, чем настоящие, звучало почти парадоксально. В армии его вообще воспринимали как прямое оскорбление. Действительно, сложно сравнить роль солдата на передовой и быт «бойца информационного фронта». Работу на общественное мнение военные считали блажью, а журналисты им казались чуть ли не врагами (отчасти это следствие первой чеченской кампании, отчасти – профессиональный снобизм).

Сейчас значимость информационной составляющей никто уже не умаляет. Так называемая гибридная война (пусть этот термин вызывает много вопросов) стала реальностью. Причем, вопреки идущим с Запада утверждениям, придумали ее не мы, скорее нам ее навязали.

Создание эффективной пиар-службы Минобороны, добросовестно и доброжелательно работающей с прессой и самостоятельно создающей контент, стало не просто новшеством, а знаковым прорывом для ведомства в целом. МО неоднократно и по делу хвалили за грамотное освещение кампании в Сирии, что в истории российской армии случилось чуть ли не впервые с 1812 года. Военные смогли не только наладить толковый режим взаимодействия с прессой, но и создать собственный информационный фон, оперативно реагируя на изменение ситуации и множество вбросов и фальшивок, которыми сопровождались активные боевые действия.

И вдруг – такое позорище.

Особенно обидно, что это случилось на фоне аналогичных американских провалов – они случаются довольно регулярно и прежде давали нам чувство некоего морального превосходства. Например, в январе официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла появление в новости CNN о «русских хакерах» скриншота из игры Fallout 4.

Минобороны РФ все эти годы тоже активно и чувствительно «контратаковало» Запад на информационном направлении. Памятны история с «бомбежками русскими самолетами сирийских больниц», события вокруг химического оружия и «кровавого мальчика из Алеппо» (в разоблачении этого фейка в основном участвовал МИД, но приложила руку и военная разведка).

У происшедшего могут быть десятки причин или же их синергия. Самая простая из тех, что приходят в голову, – традиционный человеческий фактор. Скороспелое заявление о полном освобождении Абу-Камаля, сделанное с подачи вечно спешащих сирийцев, за которым последовал западный вброс о контрнаступлении ИГИЛ, вызвало легкую панику и спешку. Как там дальше формулировались приказы и как выполнялись распоряжения вплоть до того самого вольнонаемного сотрудника, заливавшего картинки, покажет служебное расследование.

Различные конспирологические версии, вплоть до рассуждений о попытке дискредитации то ли всего Минобороны, то ли отдельно взятых подразделений и генералов, – естественное следствие странной ситуации и последовавшего за ней «молчания погон».

Наиболее разумный выход – это признать проблему. Ошибки случаются (эта, кстати, не первая и не самая страшная), апокалипсис не наступил, отставить панику. В конце концов, Минобороны не было замечено в конвейерном производстве фальшивых новостей, как некоторые наши западные коллеги. Суть сообщения ведь в целом была правдивой, лишь исполнение – кошмарным.

Да, сложно сходу подобрать слова, в которые это признание может быть облечено, но нужно постараться и наступить себе на погоны. В рамках традиционного армейского мышления подобное принято замалчивать. Но информационная служба существует как раз для того, чтобы распространять информацию и точку зрения, а не молчать как рыба об лед. Иначе зачем вообще были нужны такие титанические усилия по созданию пиар-службы?

Неожиданно образовавшийся лаг в репутации всегда, в любой стране мира восполнялся деятельным раскаянием. Сама история забудется быстро, но помнить будут то, с каким настроем на нее отреагировали сами фигуранты. Похоже, тенденция положительная – по крайней мере, о начале служебной проверки было заявлено официально.

Возможно, вся эта история позволит пересмотреть систему найма тех самых гражданских из числа «продвинутой компьютерной молодежи». Геймер – он навсегда геймер. В режиме дедлайна ему проще найти скриншот игры, чем признать свою несостоятельность в конкретном случае. И, кстати, не факт, что это сообщение обязательно нужно было визуализировать.

В любом случае извлечение уроков куда более полезно, чем посыпание головы пеплом или излишняя драматизация. Иначе войну не выиграть, информационную – в том числе.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"