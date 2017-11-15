В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет

В Хабаровском крае разбился самолет Let L-410, сообщает РИА Новости.

На борту самолета находились шесть человек, в том числе два члена экипажа. Лайнер, принадлежащий «Хабаровским авиалиниям», следовал по маршруту Хабаровск-Николаевск-на-Амуре-Нелькан.

По данным МЧС, самолет совершил жесткую посадку в районе взлетной полосы у населенного пункта Нелькан. Выжил только ребенок, находившийся на борту, девочка доставлена в центральную районную больницу Нелькана. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Остальные пять человек погибли.

Следствие рассматривает три возможных версии крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо технические неисправности. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК части 3 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».