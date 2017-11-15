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В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет

08:48 15.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Хабаровском крае разбился самолет Let L-410, сообщает РИА Новости.

На борту самолета находились шесть человек, в том числе два члена экипажа. Лайнер, принадлежащий «Хабаровским авиалиниям», следовал по маршруту Хабаровск-Николаевск-на-Амуре-Нелькан.

По данным МЧС, самолет совершил жесткую посадку в районе взлетной полосы у населенного пункта Нелькан. Выжил только ребенок, находившийся на борту, девочка доставлена в центральную районную больницу Нелькана. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Остальные пять человек погибли.

Следствие рассматривает три возможных версии крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо технические неисправности. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК части 3 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Темы: Хабаровский край, Авиакатастрофы, Происшествия
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Комментарии читателей
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15.11.2017, 11:29
Гость: полухохол

Царствие небесное погибшим.Причины катастрофы стандартные.Самолет "древний",оборудование тоже,да и "аэропорт"скорее всего, только для визуального взлета/посадки (НГО-видимость на заходе),может и керосина не хватило(ветерок или недозаправили).Печально.Сегодня на автодорогах "набъются"в 10-ки раз больше,каждому свое.....
15.11.2017, 10:35
Гость: А кто виноват?

Самолет разбился при посадке, в условиях плохой видимости. Вина экипажа однозначна. Не умеешь садиться в условиях плохой видимости- нечего взлетать в плохую погоду.
15.11.2017, 09:57
Гость: Комментатор

И как всегда все спишут на летный состав...
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