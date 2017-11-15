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В Подмосковье при взрыве газа в жилом доме погиб один человек

19:41 15.11.2017
© KM.RU, Игорь Варнавский
© KM.RU, Игорь Варнавский
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В подмосковных Химках один человек погиб в результате пожара, вызванного взрывом бытового газа.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме на проспекте Мира. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Час назад он был полностью потушен. На месте происшествия обнаружено тело одного человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предполагается, что газ взорвался в квартире на втором этаже. В результате инцидента из дома были эвакуированы свыше 100 человек.

Ранее похожий случай произошел в Ижевске. Там из-за взрыва газа обрушился подъезд девятиэтажного панельного дома. Погибли шесть человек.
 

Темы: Россия, Московская область, Происшествия
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 01:51
Гость: газовики деньги на обслуживание собрали

Более 500 руб. с носа собрали по договору, а обслуживания как не было так и нет - куда такие деньги ушли.
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