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По делу о нападении на пост ДПС в Ингушетии задержаны три человека

21:35 15.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Ингушетии полиция задержала трех человек, которые могут быть причастны к нападению на пост ДПС в начале месяца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, задержаны жители республики в возрасте от 21 до 25 лет. Их подозревают в тесной связи с участниками нападения. «С задержанными проводятся оперативно-следственные мероприятия», - добавил собеседник агентства.

Нападение на пост ДПС у населенного пункта Яндаре было совершено 5 ноября. Погиб один полицейский и еще шестеро получили ранения. Один из злоумышленников произвел самоподрыв в помещении поста, второй был ликвидирован в ходе перестрелки.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ранее заявил, что нападавшие были связаны с Магомедом Мизиевым, напавшим на тот же пост в октябре. Ему удалось ранить трех человек, после этого он был убит.
 

Темы: Россия, Ингушетия, Правоохранительные органы в России, Происшествия, Расследование преступлений в России
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