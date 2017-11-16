«Сырный сюрприз» для Лукашенко

Россия грозит перейти на полное самообеспечение молочной продукцией, что может обрушить одну из важнейших отраслей белорусского экспорта

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Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев 8 ноября заявил, что уже через пять лет Россия может выйти на полное самообеспечение сыром. Сейчас строится сразу несколько крупных сырных заводов на 50-60-70 тонн в сутки, еще в Московской области планируют создать сырный кластер, а также активно развиваются небольшие сыроварни, заявил министр.

При этом Ткачев отметил, что полностью отказываться от импортного сыра не надо: «Какой-то процент, эксклюзив — неплохо, пусть будет швейцарский сыр на прилавках наших магазинов». Однако в основном в России должен быть сыр российского производства, добавил он. Еще недавно Россия зависела от импорта мяса птицы, свинины, растительного масла, напомнил министр. Сейчас же достаточно этих продуктов собственного производства. «Теперь даже и не вспоминаем о других», — отметил Ткачев.

Понятно, что самую бурную реакцию это заявление вызвало вовсе не в Швейцарии, а в Белоруссии. В тот же день белорусские эксперты подсчитали: намерение России через пять лет отказаться от импорта сыра, озвученное министром сельского хозяйства, может обернуться для страны потерей рынка примерно на $700 млн.

На сегодняшний день Россия импортирует примерно четверть от потребляемых за год 850 тысяч тонн сыра. После того как в 2014 году РФ ввела эмбарго отношении продуктов из Украины и Евросоюза, примерно 80% импорта составляет белорусская продукция. По данным белорусского статистического ведомства (Белстат), в 2016 году Белоруссия экспортировала в Россию 201 тысяч тонн сыра и творога (+11,6% к 2015-му) на $675,8 млн (+7,3%). Доля поставок белорусской продукции в другие страны мира за год также выросла, но пока составляет лишь около 2%. То есть потребитель 98% белорусского «сырного» экспорта — Россия.

За восемь месяцев нынешнего года поставки белорусского сыра и творога в Россию выросли в денежном выражении на 15,9% — до $502,6 млн. В натуральном выражении, правда, экспорт снизился на 11,3% — до 119 тысяч тонн. При этом общий объем белорусского продуктового экспорта в Россию в прошлом году составил $3,705 млрд.

Между тем, всего за несколько дней до того, как Александр Ткачев озвучил эти планы, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов в телевизионном интервью рассказал, что по итогам 2017 года республика планирует экспортировать молочной продукции на общую сумму $2 млрд, мясной — более чем на $800 млн. По его словам, белорусская молочная продукция поставляется в 23 страны мира, мясная — в 18 стран. «Мы открыли 36 предприятий молочной отрасли для поставок на рынок Китая, и экспорт в эту страну резко вырос, в 20 раз к уровню прошлого года. Мы считаем, что это правильный путь, и нацеливаем своих производителей на освоение новых рынков — Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Африканского континента», — отметил Богданов.

Всего же Белоруссия экспортирует продовольствие более чем в 60 стран. «Львиная доля нашего экспорта приходится на страны ЕАЭС, среди них первое место занимает Российская Федерация, — напомнил белорусский чиновник. — К бренду „Сделано в Беларуси“ в России сформировалось устойчивое лояльное отношение покупателя. Этот бренд хорошо продается, и мы дорожим тем вниманием, которое уделяется нашим товарам российским потребителем».

Сельское хозяйство — это только около 16% белорусской экономики. Но если посмотреть на структуру экспорта Белоруссии, то можно подумать, что это аграрная страна с преобладающим экспортом продовольствия в Россию. Еще в прошлом году министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц рассказывал журналистам, что Белоруссия ежедневно продает за рубеж продукции АПК на $11 млн. При этом, по словам министра, говядина продается в Россию с рентабельностью в 21%, чистая прибыль с каждой тонны — $684. Многие сыры продаются с прибылью около тысячи долларов (рентабельность продаж — 26-27%).

В результате по итогам 2016 года Белоруссия оказалась на третьем месте в мире по экспорту сухой сыворотки, на третьем — по маслу, на четвертом — по сыру. В 2015 году Беларусь экспортировала на 15% больше мяса и в два раза больше молока и молочных продуктов, чем во времена СССР. При этом страна полностью закрывает внутренние потребности. При этом само по себе сельское хозяйство в Белоруссии — глубоко убыточная отрасль.

Не все по-честному

Из Белоруссии в Россию идет огромный поток продовольствия, и именно на этой почве регулярно вспыхивают разного рода конфликты. Уже в начале ноября в очередной раз Россельхознадзор РФ, опираясь на оперативную информацию ФСБ, заявил о возобновлении мошеннических схем поставки в Россию сухого молока белорусского производства.

Как заявила помощник главы управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова, 1 ноября 2017 года при отработке оперативной информации УФСБ России по Смоленской области во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России «было задержано автотранспортное средство с сухой молочной продукцией. Причиной задержания явился факт ввоза молочной продукции из Республики Беларусь с использованием мошеннических схем. В рамках взаимодействия груз был передан управлению Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям для принятия мер реагирования».

Как выяснилось, инспекторы при досмотре нашли в грузовом отсеке сухое молоко в крафт-мешках со следами срывов маркировочных этикеток Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». На части продукции уже были частично нанесены этикетки белорусского предприятия ОАО «Здравушка-милк». Также в грузовом отсеке находились промышленные рулоны-ленты с маркировочными этикетками этого предприятия.

Дело в том, что в отношении Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» по указанию Россельхознадзора введены временные ограничения на поставки сухого молока в РФ. И белорусский производитель решил просто переклеить этикетки, выдав свое молоко за продукцию того завода, в отношении которого санкции не вводились.

Но больше всего российских проверяющих возмутило то, что схема явным образом «крышуется» белорусскими властями. «Несмотря на явно мошеннические действия отправителя, груз сопровождался ветеринарным сертификатом формы № 4 № 05−11−418117, выданным ведущим врачом ГУ „Минская РВС“ Республики Беларусь 31 октября 2017 года. Данные факты в очередной раз указывают на отсутствие системы прослеживаемости за поставками животноводческой продукции, ввозимой в Российскую Федерацию из Минской области Республики Беларусь», — указывает Россельхознадзор.

По сути «молочная война» не прекращается годами, лишь меняется ее интенсивность. И описанное — лишь один эпизод из огромной череды событий, которые в Белоруссии уже давно называют «продуктовой войной», а в России — «недобросовестным поведением ряда белорусских производителей». Обычно развитие событий выглядит так: Россельхознадзор просит Минск принять меры по недопущению поставок в Россию продуктов, не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС и РФ, а также — провести расследование по каждому факту нарушений тех или иных предприятий и представить результаты этих проверок.

Но белорусские чиновники такие просьбы «спускают на тормозах», после чего российское санитарное ведомство блокирует белорусские поставки. Тогда белорусская сторона переводит недовольство Россельхознадзора белорусскими продуктами в политическую плоскость. Очень ярко это проявилось 3 февраля нынешнего года, когда на большой пресс-конференции Александр Лукашенко заявил, что против руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. «Все эти „Данкверты“ — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливают эти барьеры», — сказал Лукашенко.

Уже 7 февраля Министерство внутренних дел Белоруссии заявило, что проводит ряд доследственных проверок по признакам дискредитации россиянами деловой репутации белорусских предприятий. 14 марта в МВД подтвердили, что проверка в отношении Данкверта «сейчас в самом разгаре». В ответ на это Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях и отменил свою поездку в Белоруссию, открыто опасаясь за собственную безопасность. Тогда же отказались ехать на белорусские предприятия и несколько десятков инспекторов Россельхознадзора, хотя белорусская сторона даже публично гарантировала им «неприкосновенность». Этот конфликт относительно разрешился только в апреле, после переговоров Путина и Лукашенко.

«Молочный придаток» России

Именно благодаря соседству с огромным российским рынком небольшая Белоруссия стала одним из мировых лидеров по поставкам продуктов животноводства. А белорусские молочные продукты — едва ли не самый известный в России белорусский бренд. С крайне удачным имиджем: мол, они и качественные, и полностью натуральные, и вообще по советским ГОСТам сделаны.

На самом деле все познается в сравнении: сами белорусы предпочитают покупать сыры в соседней Литве, достаточно скептически оценивая качество собственной продукции и считая цены на нее завышенными. Действительно, сыр в Прибалтике и намного дешевле, чем в магазинах Минска, и более вкусный. Более того, в России белорусские сыры часто продаются значительно дешевле, чем в самой Белоруссии — такой себе демпинг ради удержания доли на рынке и получения хоть какой-то валюты.

«Когда-то, еще при Ельцине, Александр Лукашенко сделал гениальный PR-ход: объявил белорусские молочные продукты совершенно натуральными и аналогичными советским. В тот момент в российские магазины действительно хлынули очень некачественные (и потому дешевые) зарубежные молочные продукты, сделанные во многом из суррогатов. А собственные производители работать почти прекратили, — рассказал „Росбалту“ белорусский экономический обозреватель Виктор Демидов. — Белорусские же заводы работали, но оборудование у них было крайне устаревшее, так что они просто не могли производить ничего современного, только советский ассортимент. К сегодняшнему дню все поменялось: и в Беларуси, и в России молочку производят по одним и тем же технологиям. Но миф живет».

Начиная с 2014 года введенное Россией эмбарго на западные продукты позволило Белоруссии еще сильнее нарастить собственный экспорт, даже без всяких шуток про «белорусские креветки и ананасы». По данным российской ассоциации «Союзмолоко», в 2013 году в Россию из Белоруссии было ввезено около 42% всех потребленных россиянами молочных продуктов, в 2014-м — 52%, а в 2015 году эта доля выросла до 83%. В сегменте цельномолочной продукции Белоруссия вообще оказалась монополистом: ее предприятия по итогам 2015 года обеспечили 97% всего импорта в РФ, а по итогам 2016 года — 95%.

В 2017 году прослеживалась та же тенденция. Ну, а теперь — вот такой вот поворот. Переживет ли Белоруссия этот «сюрприз»?