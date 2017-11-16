Медведев распорядился вернуть в кассы билеты в плацкарт

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что продажа билетов в плацкартные вагоны должна быть возобновлена в кратчайшие сроки.

«Нужно все возобновить, прямо с середины этого месяца. Я такое поручение даю и железной дороге, и, естественно, министерству транспорта, и антимонопольной службе», - цитирует «Интерфакс» выступление премьера на заседании кабмина.

Глава РЖД Олег Белозеров, в свою очередь, заверил, что продажа билетов начнется уже с 17 ноября. По его словам, все необходимые для этого решения уже приняты, сообщает ТАСС.

Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января будущего года была приостановлена в начале ноября. В РЖД объяснили это отсутствием решений по тарифам на 2018 год. Незадолго до этого ФАС предложила снизить на 10% тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах.

