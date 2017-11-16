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Медведев распорядился вернуть в кассы билеты в плацкарт

18:00 16.11.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что продажа билетов в плацкартные вагоны должна быть возобновлена в кратчайшие сроки.

«Нужно все возобновить, прямо с середины этого месяца. Я такое поручение даю и железной дороге, и, естественно, министерству транспорта, и антимонопольной службе», - цитирует «Интерфакс» выступление премьера на заседании кабмина.

Глава РЖД Олег Белозеров, в свою очередь, заверил, что продажа билетов начнется уже с 17 ноября. По его словам, все необходимые для этого решения уже приняты, сообщает ТАСС.

Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января будущего года была приостановлена в начале ноября. В РЖД объяснили это отсутствием решений по тарифам на 2018 год. Незадолго до этого ФАС предложила снизить на 10% тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах.
 

Темы: Россия, Железнодорожный транспорт в России, ОАО «Российские железные дороги», Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 22:19
Гость: Да.

Желательно под Братск.
16.11.2017, 22:14
Гость: ?

Огги и тараканы!
16.11.2017, 21:19
Гость: Lelik

+1,
лучше без тушенки, на перловке перетопчутся.
Все комментарии (10)
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