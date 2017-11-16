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Мединский сравнил решение суда по скифскому золоту с действиями фашистов

11:39 16.11.2017
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о возможном прекращении межмузейных отношений с Голландией, в случае если суд Амстердама решит не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма, пишет РИА Новости.

По словам Мединского, если решение суда войдет в силу, то он будет «не вправе санкционировать любые выставки на территории страны, где создается опаснейший прецедент изъятия культурных ценностей».

Глава Минкульта провел параллель между сложившейся ситуацией и музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона, а также с тем, что происходило во время фашистской агрессии.

Мединский отметил, что все нормы международного права, музейного права, прецеденты и традиции находятся на стороне крымских музеев.

Коллекция «скифского золота», около двух тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После возвращения Крыма в состав РФ, российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. «Считаю, что решение голландского суда абсолютно политизировано, оно разрушает саму систему выставочного обмена», - сказал Мединский, добавив, что в сложившейся ситуации нет понимания как делать выставки с Голландией.

«Например, привезешь туда собрание из Эрмитажа или Третьяковки — и гадай, не придет ли в голову какому-нибудь еще судье эти ценности на сторону отдать», - резюмировал глава Минкульта. 

Темы: Владимир Мединский, Искусство и культура, Музеи в мире, Музеи в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 19:03
Гость: stalker

"Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о возможном прекращении межмузейных отношений с Голландией, в случае если суд Амстердама решит не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма". Да это даже обсуждаться не должно. Если такое решение будет принято, надо в обязательном порядке прекратить все культурные контакты с Нидерландами. И не только с ними, а со всеми организациями, зарегистрированными в этой стране и занимающимися культурными программами.
16.11.2017, 17:41
Гость: Время Ч.

Если наркоши отдадут золото скифов на Украину, то трындец будет коллекции, уворуют и никто концов не сыщет.
16.11.2017, 16:52
Гость: неври патолог

Голандцы вообще странные, по боингу заметил... Может запретить комсумировать марихуану и дело пийдет на поправку?!
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