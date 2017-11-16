Поисковые системы исключили из выдачи более 780 пиратских сайтов

Поисковые системы в РФ прекратили выдавать сведения о более чем 780 пиратских сайтах, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Об этом пишет ТАСС.

«Действующие в России поисковые системы Yandex, Mail.ru, Rambler, «Спутник» и Google прекратили выдачу сведений о пиратских интернет-ресурсах, заблокированных на постоянной основе по решению Мосгорсуда. В настоящий момент поисковиками прекращен доступ к 786 пиратским сайтам, внесенным в реестр интернет-ресурсов с контентом, распространяемым с нарушением прав на интеллектуальную собственность», - говорится в сообщении.

Среди заблокированных - зеркала сайтов kinoprofi-online.club, bigcinema.club, vmuzike.ru, kinoleila.ru, rutracker.cr, my-hit.fm, kinobar.cc, bigcinema-online.ru, muzuka.me, kinogo-net.co.

Обязанность прекратить выдачу ссылок на пиратские сайты были возложены на поисковые системы поправками в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", вступившими в силу с 1 октября 2017 года. Решения об ограничении доступа к пиратским интернет-ресурсам принимает Мосгорсуд и Минкомсвязи (в отношении "зеркал" пиратских сайтов, ранее заблокированных Мосгорсудом на постоянной основе).