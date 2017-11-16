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Поисковые системы исключили из выдачи более 780 пиратских сайтов

11:44 16.11.2017
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Поисковые системы в РФ прекратили выдавать сведения о более чем 780 пиратских сайтах, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Об этом пишет ТАСС.

«Действующие в России поисковые системы Yandex, Mail.ru, Rambler, «Спутник» и Google прекратили выдачу сведений о пиратских интернет-ресурсах, заблокированных на постоянной основе по решению Мосгорсуда. В настоящий момент поисковиками прекращен доступ к 786 пиратским сайтам, внесенным в реестр интернет-ресурсов с контентом, распространяемым с нарушением прав на интеллектуальную собственность», - говорится в сообщении.

Среди заблокированных - зеркала сайтов kinoprofi-online.club, bigcinema.club, vmuzike.ru, kinoleila.ru, rutracker.cr, my-hit.fm, kinobar.cc, bigcinema-online.ru, muzuka.me, kinogo-net.co.

Обязанность прекратить выдачу ссылок на пиратские сайты были возложены на поисковые системы поправками в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", вступившими в силу с 1 октября 2017 года. Решения об ограничении доступа к пиратским интернет-ресурсам принимает Мосгорсуд и Минкомсвязи (в отношении "зеркал" пиратских сайтов, ранее заблокированных Мосгорсудом на постоянной основе).

 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России, Интернет-сайт
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 17:55
Гость: нетолерантный

самое смешное, что ведь и "борцы за защиту авторских прав" отлично понимают - громче всех кричит "Держи вора" сам ВОР... В данном случае это и есть так называемые "правозащитники", хотя правильнее их называть авторских прав ПРИХВАТИЗАТОРЫ
16.11.2017, 17:55
Гость: нетолерантный

самое смешное, что ведь и "борцы за защиту авторских прав" отлично понимают - громче всех кричит "Держи вора" сам ВОР... В данном случае это и есть так называемые "правозащитники", хотя правильнее их называть авторских прав ПРИХВАТИЗАТОРЫ
16.11.2017, 16:32
Гость: оля

вы не правы, это каперские сайта, у них же есть лицензия от государства на грабеж.
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