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Шестеро обвиняемых вскрыли себе вены в Мосгорсуде

15:21 17.11.2017
Здание Мосгорсуда © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Мосгорсуда © KM.RU, Алексей Белкин
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Во время заседания в Мосгорсуде шестеро фигурантов уголовного дела о хулиганстве перерезали себе вены. Об этом «Интерфаксу» рассказал один из их адвокатов Шамиль Яндарбаев.

Он пояснил, что суд рассматривал вопрос об очередном продлении обвиняемым срока содержания под стражей. По словам юриста, у них не выдержали нервы, поскольку под арестом они находятся с 2015 года.

В зал суда были вызваны медики, которые оказали необходимую помощь обвиняемым.

Другой адвокат уточнил, что речь идет об уголовном деле, возбужденном после драки в одном из ресторанов. Его расследование затягивается, при этом обвиняемых продолжают удерживать в СИЗО.
 

Темы: Россия, Москва, Происшествия, Расследование преступлений в России, Мосгорсуд
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 22:57
Гость: Татьяна Алексеевна

Тебе их жалко? Ах,ну да,они же дипломами не торговали.Просто изувечили человека.Всего делов-то.
17.11.2017, 21:17
Гость: полухохол

Чудно,как не постреляли в этот раз "горячие московские кавказцы" никого и "братьев не освободили?!
17.11.2017, 21:05
Гость: чинделе

Это новость? Это обычный кавказский нарциссизм,- "смотрите, какой Я"!
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