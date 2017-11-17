Шестеро обвиняемых вскрыли себе вены в Мосгорсуде

Во время заседания в Мосгорсуде шестеро фигурантов уголовного дела о хулиганстве перерезали себе вены. Об этом «Интерфаксу» рассказал один из их адвокатов Шамиль Яндарбаев.

Он пояснил, что суд рассматривал вопрос об очередном продлении обвиняемым срока содержания под стражей. По словам юриста, у них не выдержали нервы, поскольку под арестом они находятся с 2015 года.

В зал суда были вызваны медики, которые оказали необходимую помощь обвиняемым.

Другой адвокат уточнил, что речь идет об уголовном деле, возбужденном после драки в одном из ресторанов. Его расследование затягивается, при этом обвиняемых продолжают удерживать в СИЗО.

