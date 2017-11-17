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В Башкирии прокурор застрелил судью во время охоты

19:45 17.11.2017
Фото с сайта weheartit.com
Фото с сайта weheartit.com
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В Башкирии на охоте погиб судья Белокатайского межрайонного суда. Он был случайно застрелен сотрудником прокуратуры.

Инцидент произошел 16 ноября в лесу Мечетлинского района республики. Судья получил огнестрельную рану и был госпитализирован, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, рассказала «Ленте.ру» представитель СКР по региону Светлана Абрамова.

В прокуратуре Башкирии подтвердили информацию о том, что судья погиб от выстрела прокурора. В ведомстве добавил, что по факту происшествия проводится служебная проверка, передает «Интерфакс».
 

Темы: Россия, Республика Башкортостан, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Происшествия, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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18.11.2017, 03:56
Гость: Евгений В

Скоро амнистия....
18.11.2017, 01:11
Гость: Нажрались небось

как обычно до чёртиков))
18.11.2017, 01:11
Гость: вот так бы и давно...

почаще их на совместную охоту отправлять надо))
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