В Башкирии прокурор застрелил судью во время охоты

В Башкирии на охоте погиб судья Белокатайского межрайонного суда. Он был случайно застрелен сотрудником прокуратуры.

Инцидент произошел 16 ноября в лесу Мечетлинского района республики. Судья получил огнестрельную рану и был госпитализирован, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, рассказала «Ленте.ру» представитель СКР по региону Светлана Абрамова.

В прокуратуре Башкирии подтвердили информацию о том, что судья погиб от выстрела прокурора. В ведомстве добавил, что по факту происшествия проводится служебная проверка, передает «Интерфакс».

