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Названа причина стрельбы в «Москва-Сити»

10:14 18.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Конфликт в ресторане башни «Око» в комплексе «Москва-Сити» возник из-за агрессивного поведения посетителей заведения.

Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, обстрелявшие сотрудников ЧОП и сотрудников Росгвардии из травматического оружия, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что за медицинской помощью обратились десять человек, шестеро из них госпитализированы с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

Следственный комитет квалифицировал происшествие как покушение на жизнь двух и более лиц, и возбудил уголовное дело. В настоящее время на месте преступления работают следователи и криминалисты.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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18.11.2017, 15:28
Гость: Сила РФ в многонациональности !

А вдруг это стреляли русские сепаратисты, раскачивающие лодку?
18.11.2017, 15:07
Гость: Кот Мурр

Точно!
Надыть ещё 500 "стГашных гусских фОшистов" посадить за хранение перочинных ножичков!Ишь лодку раскачивают как?А ей ведь до Панамы плыть,да плыть?А тут и до Тосканы не доплывёшь,стошнит.
18.11.2017, 15:05
Гость: Кот Мурр

Как откуда?Они -же сейчас во всём виноваты?
Ты ещё Кисилёва сёдня не зырил?ПРОГУЛ ТЕБЕ!
Каждый день смотри,смотри!
Все комментарии (13)
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