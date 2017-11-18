Названа причина стрельбы в «Москва-Сити»

Конфликт в ресторане башни «Око» в комплексе «Москва-Сити» возник из-за агрессивного поведения посетителей заведения.

Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, обстрелявшие сотрудников ЧОП и сотрудников Росгвардии из травматического оружия, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что за медицинской помощью обратились десять человек, шестеро из них госпитализированы с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

Следственный комитет квалифицировал происшествие как покушение на жизнь двух и более лиц, и возбудил уголовное дело. В настоящее время на месте преступления работают следователи и криминалисты.