Главу «дочки» «Газпром Нефти» в ЯНАО заподозрили в коммерческом подкупе

Следственные органы в Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении гендиректора дочернего предприятия "Газпром Нефти", который также является депутатом регионального Законодательного собрания.

Пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщает в субботу, что, по данным следствия, 17 ноября в Ноябрьске подозреваемый "получил от лица, действующего в интересах коммерческих организаций, через посредника в качестве коммерческого подкупа деньги в сумме более 1 миллиона рублей".

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе СУ СКР по региону, деньги предназначались за совершение действий, входящих в служебные полномочия подозреваемого как гендиректора предприятия.

Уголовное дело возбуждено по ч.8 ст.204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Кроме того, в отношении посредника возбуждено дело по ч.3 ст.204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обоих подозреваемых.

Речь идет о Павле Крюкове, главе одной из крупнейших "дочек" "Газпром Нефти" - "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".