Юбилей авторитета отметили побоищем

Полиция задержала нескольких вероятных участников перестрелки у ресторана Crystal Ballroom на территории комплекса «Москва-Сити»

В результате ссоры на парковке гостей вечеринки с охранниками пострадали шесть человек: сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии и несколько ЧОПовцев. Поводом для встречи в ресторане стало 55-летие авторитета измайловской ОПГ по прозвищу Павлик.

© KM.RU, Илья Шабардин

В субботу днем столичные полицейские в рамках плана «Перехват» задержали нескольких подозреваемых участников перестрелки на территории комплекса «Москва-Сити» возле башни «Око». Первое задержание состоялось возле торгового центра «Времена года».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, мужчина ехал по Кутузовскому проспекту в автомобиле марки Toyota Land Cruiser. Всего в салоне находились трое мужчин. «По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города», - сообщили в пресс-службе.

Через два часа стало известно о втором задержанном. Им оказался 26-летний мужчина, который ехал по проспекту Маршала Жукова на автомобиле LADA Priora. Всего в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пока задержано четверо человек. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Всех их доставят в отдел СК на допрос и проверки на причастность к инциденту.

Стрельба из-за парковки

Конфликт возле ресторана Crystal Ballroom в башне «Око» начался вечером в пятницу с перепалки посетителей и сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии (вневедомственной охраны) из-за неправильной парковки. Сотрудник Росгвардии сделал замечание водителю Mercedes и попросил переставить автомобиль. Пассажиры иномарки возмутились. На их сторону встали еще несколько человек из других автомобилей. Ссора мгновенно переросла в драку, кто-то из ее участников открыл по охранникам огонь из травматического оружия.

Всего в драке могло участвовать около 15 человек. В результате, по предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе двое сотрудников Росгвардии и работники частного охранного предприятия. Сообщалось и о ранении диджея Алексея Ивкина.

Четверым пострадавшим потребовалась госпитализация, двоим помощь оказали на месте. В больнице один из сотрудников Росгвардии был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Юбилей криминального авторитета

Поводом для встречи в ресторане стала вечеринка в честь 55-летия бизнесмена Сергея Павлова по прозвищу Павлик. По информации телеканала РЕН ТВ, его называют авторитетом измайловской ОПГ. Другой источник в правоохранительных органах рассказал, что якобы праздновался 50-летний юбилей Вилора Струганова (Паши Цветомузыки). Однако Струганову уже 53 года (исполнилось в сентябре). Сейчас он находится в колонии строгого режима за организацию нескольких убийств и ряд других преступлений.

После перестрелки участники инцидента скрылись на автомобилях, в том числе элитных иномарках: Maybach, Land Cruiser, Lexus, два автомобиля Toyota Land Cruiser и LADA Priora. В городе был введен план «Перехват». Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сразу после стрельбы было задержано около 30 человек, но позже их отпустили.

Что касается поведения охранников в «Москва-сити», то их действия в сложившейся ситуации были оправданы. Как сообщил РИА «Новости» официальный представитель ФГУП «Охрана» Валерий Грибакин, после анализа произошедшего стало ясно, что «сотрудники действовали согласно инструкции, приняли все меры в соответствии с законодательством для пресечения нарушений».

По его словам, руководители организации уже навестили двух раненых охранников, их жизни ничего не угрожает. Еще один сотрудник, ставший очевидцем происшествия, дал показания.