Убийцу пятерых байкеров лишили свободы пожизненно

Жителя Подмосковья Илью Асеева, расстрелявшего пятерых байкеров, Мособлсуд приговорил к пожизненному лишению свободы.

Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на общую сумму в 15 миллионов рублей. Кроме того, он должен будет выплатить 679,6 тысячи рублей в качестве материального ущерба и возместить потерпевшим услуги адвокатов в сумме 62,5 тысячи рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел 1 мая в деревне Челохово Егорьевского район. Свидетелями убийства стали две женщины, сопровождавшие байкеров. Асеев скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). 1 ноября присяжные признали его виновным в совершении преступления и не заслуживающим снисхождения.

