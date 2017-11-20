]]> ]]>
Главная В России Новости

Убийцу пятерых байкеров лишили свободы пожизненно

18:00 20.11.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
Материалы по теме:

Жителя Подмосковья Илью Асеева, расстрелявшего пятерых байкеров, Мособлсуд приговорил к пожизненному лишению свободы.

Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на общую сумму в 15 миллионов рублей. Кроме того, он должен будет выплатить 679,6 тысячи рублей в качестве материального ущерба и возместить потерпевшим услуги адвокатов в сумме 62,5 тысячи рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел 1 мая в деревне Челохово Егорьевского район. Свидетелями убийства стали две женщины, сопровождавшие байкеров. Асеев скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). 1 ноября присяжные признали его виновным в совершении преступления и не заслуживающим снисхождения.
 

Темы: Россия, Московская область, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Расследование преступлений в России, Московский областной суд
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.11.2017, 19:10
Гость: Остап

как ни крути, а восстановление смертной казни становится насущной необходимостью. "око за око. зуб за зуб" Человек не меняется, в том его сила.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.