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Виновная в ДТП с «пьяным мальчиком» обжаловала приговор суда

19:45 20.11.2017
Ольга Алисова. Стоп-кадр с видео
Ольга Алисова. Стоп-кадр с видео
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Защита Ольги Алисовой, осужденной за гибель в ДТП шестилетнего мальчика в Балашихе, подала жалобу на приговор Железнодорожного суда Подмосковья.

Адвокат Алисовой Наталья Куракина пояснила РИА «Новости», что потребовала направить дело на пересмотр. В суде, в свою очередь, отметили, что адвокат допустила ряд нарушений в ходе процесса, но не конкретизировали их.

Алисова была приговорена к трем годам колонии-поселения. Согласно материалам дела, она сбила ребенка во дворе дома, передвигаясь на автомобиле со скоростью не менее 20 километров в час. Алисова свою вину не признала.

Особый резонанс делу придали первоначальные выводы судмедэксперта о том, что ребенок якобы был пьян в момент ДТП. По словам специалиста, в его крови содержались 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза опровергла этот вывод. В отношении эксперта было возбуждено уголовное дело.
  

Темы: Россия, Московская область, ДТП, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 22:47
Гость: ...споди!- и Януковича

Сын Янукович тебе чем помешал?
20.11.2017, 22:02
Гость: Буданов

Не бандит. Возможно в некоторых случаях он действовал по закону войны, а не усмирял "сограждан", вот только он отвечал за людей и ненавидел убийц. А убийцы его и уничтожили. Посмотрите фильм "блокпост".
20.11.2017, 21:06
Гость: Народ

Да отпустите её! Пусть народ сам расправится с этой ...
...хотя, разумеется, это обязательно случится когда-нибудь в будущем (вспомните бандита Буданова, сынков Иванова С. и Януковича и т.д.). Вот только тогда наступит полное удовлетворение.
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