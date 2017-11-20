Виновная в ДТП с «пьяным мальчиком» обжаловала приговор суда

Защита Ольги Алисовой, осужденной за гибель в ДТП шестилетнего мальчика в Балашихе, подала жалобу на приговор Железнодорожного суда Подмосковья.

Адвокат Алисовой Наталья Куракина пояснила РИА «Новости», что потребовала направить дело на пересмотр. В суде, в свою очередь, отметили, что адвокат допустила ряд нарушений в ходе процесса, но не конкретизировали их.

Алисова была приговорена к трем годам колонии-поселения. Согласно материалам дела, она сбила ребенка во дворе дома, передвигаясь на автомобиле со скоростью не менее 20 километров в час. Алисова свою вину не признала.

Особый резонанс делу придали первоначальные выводы судмедэксперта о том, что ребенок якобы был пьян в момент ДТП. По словам специалиста, в его крови содержались 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза опровергла этот вывод. В отношении эксперта было возбуждено уголовное дело.

