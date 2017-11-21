Песков защитил школьника, выступившего в бундестаге

Школьник из Нового Уренгоя подвергся «экзальтированной травле» за выступление в бундестаге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Школьник, предположил Песков, «не имел в виду ничего плохого» и очень волновался. «Любой школьник, выступая в бундестаге, в таком представительном месте, естественно, будет испытывать крайнюю степень волнения» — сказал он.

«Обвинять его в каком-то злом умысле, а тем более в какой-то пропаганде нацизма и так далее, во всех смертных грехах, считаем неверным», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.

«Надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества», — заявил представитель Кремля.

Ученик гимназии № 1 из Нового Уренгоя Николай Десятниченко 19 ноября выступил в бундестаге, где заявил, что изучал истории немецких солдат, участвовавших во Второй мировой войне, и не все они хотели воевать.

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина пожаловалась на Десятниченко в прокуратуру и ФСБ, предположив, что в выступлении школьника могли быть признаки пропаганды нацизма.

В Генпрокуратуру обратился и депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, попросивший выяснить, кто был инициатором речи — учителя или родители. Сам школьник, по мнению Чернышева, такую речь написать не мог.

Руководство Нового Уренгоя начало проверку гимназии, где учится Десятченко, чтобы, как заявили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого АО, проверить информацию о том, что доклад школьника был сокращен одним из учителей «и получилось то, что получилось».