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Песков защитил школьника, выступившего в бундестаге

13:23 21.11.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Школьник из Нового Уренгоя подвергся «экзальтированной травле» за выступление в бундестаге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Школьник, предположил Песков, «не имел в виду ничего плохого» и очень волновался. «Любой школьник, выступая в бундестаге, в таком представительном месте, естественно, будет испытывать крайнюю степень волнения» — сказал он.

«Обвинять его в каком-то злом умысле, а тем более в какой-то пропаганде нацизма и так далее, во всех смертных грехах, считаем неверным», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.

«Надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества», — заявил представитель Кремля.

Ученик гимназии № 1 из Нового Уренгоя Николай Десятниченко 19 ноября выступил в бундестаге, где заявил, что изучал истории немецких солдат, участвовавших во Второй мировой войне, и не все они хотели воевать.

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина пожаловалась на Десятниченко в прокуратуру и ФСБ, предположив, что в выступлении школьника могли быть признаки пропаганды нацизма.

В Генпрокуратуру обратился и депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, попросивший выяснить, кто был инициатором речи — учителя или родители. Сам школьник, по мнению Чернышева, такую речь написать не мог.

Руководство Нового Уренгоя начало проверку гимназии, где учится Десятченко, чтобы, как заявили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого АО, проверить информацию о том, что доклад школьника был сокращен одним из учителей «и получилось то, что получилось».

Темы: Россия, Борьба с пропагандой расовой национальной и религиозной ненависти в мире, Расследования в России, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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21.11.2017, 22:03
Гость: Хмы

Чего прилепились к гимназисту? Рушайло, Медведев, ЕБН, ВВП извинялись за Катынь перед пшеками и ни чего проскочило, тут якобы И.В.Сталин злодей виноват, значит и так сойдет. А пшеки теперь нам в глазенки постоянно тыкают, какие мы противные, что даже на памятники смотреть не могут.
21.11.2017, 18:16
Гость: А Д

Теперь пусть путин оправдывается перед народом за эту капитуляцию.
21.11.2017, 18:14
Гость: Зри в корень

Отлично!
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