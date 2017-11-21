Ситуация с уренгойским школьником принимает интересный поворот

Никак не хотел писать об этом, потому что казалось, что мои подозрения по поводу этноса казались притянутыми, но против фактов не попрёшь. ФОТО

Выспупление школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге. Стоп-кадр видео

Не хотел публиковать эту статью, т.к. поначалу казалось, что буду гнать напраслину на всех хохлов в целом, но поступающая в течение всего дня информация сподвигла всё собрать в одном месте и опубликовать.

Сын учительницы истории Эллы Яворской из гимназии в Новом Уренгое Анатолий Яворский, ныне живущий в Киеве, и... его друзья... под Авдеевкой в составе укровермахта. Есть еще вопросы какую историю там преподает эта мадам?

Ещё не всё. Вот - пан Костогриз, тот, который мэр Уренгоя и который пытался отмазать и оправдать этого школьника с его докладом о жалости к немецким нацистам:

Ну, и вспомним фамилию школьника - Десятниченко.

Какие же могут быть выводы?

В молодые годы случалось мне немного поработать на российском Севере, на нефтедобыче. Тамошние места шутливо назывались Татаро-хохлятским автономным округом. Всё потому, что там, в основной своей массе, традиционно работали люди из Татарии и Башкирии, всем известными своими нефтяными месторождениям, которые разрабатывались в советское время. Плюс ко всему, была большая примесь хохлов. Какими путями они там оказывались, мне не известно, но хохлогастеров там было много.

Теперь, когда отношения между Россией и 404 накалены до предела, вся северная хохлобратия активизировалась в нашем тылу. В нашем стратегическом тылу. Активизировалась и, по своему обыкновению, гадит.

Ещё раз скажу, никак не хотел писать об этом, потому что казалось, что мои подозрения по поводу этноса казались притянутыми, но против фактов не попрёшь - везде в этой говёной истории фигурируют хохлы с друзьями-карателями с Донбасса и, возможно, мы имеем дело с хохлятской пробандеровской диаспорой, если таковая гласно и негласно существует.

Ну, и напоследок... 17 ноября - юбилей операции "Уран". В 1942 году, 75 лет назад, началось контрнаступление Красной Армии, которое ознаменовало собой освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков. Выступление этого Плохиша было подготовлено аккурат под эту дату, которое было проспонсировано "Газпромом". И как Плохиш мог попасть на выступление в Бундестаг?

Всё кажется таким неожиданным, да? Ничего подобного. Вчера как раз вышла публикация о том, как наши ылиты сливают Путина, напрямую угрожая его жизни. Многим кажется это нереальным. Как так?! А вот так!

Фото с сайта Politikus.ru

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