«Коля из Уренгоя»: нацисты тоже люди? Великая Отечественная война и Окно Овертона

После зажигательной речи новоуренгойского школьника о «невинно погибших» нацистах в Интернете за считанные часы появился новый мем. ВИДЕО

«Невинно погибшие люди»... «Хотели жить мирно и не желали воевать»... «Солдат умер от тяжелых условий плена»...

Все вышеперечисленное сказано о нацистских военных, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза. Сказано в Бундестаге старшеклассником гимназии № 1 города Новый Уренгой Николаем Десятниченко.



Коллаж © KM.RU

Парень – призер всероссийской олимпиады по истории. Перед немецкими парламентариями Николай выступал в честь Всенародного дня скорби, в который в Германии вспоминают жертв войн.

Главный герой повествования Десятниченко – военнослужащий противовоздушной обороны Вермахта Георг Йоханн Рау, попавший в плен под Сталинградом и впоследствии скончавшийся в плену. Родственники узнали о его судьбе лишь много лет спустя.

Откуда новоуренгойский школьник узнал, что именно чувствовал и думал гитлеровский солдат 70 с лишним лет тому назад – непонятно. Как и непонятно, чем, по собственному выражению Николая, его «тронула» история нацистского пвошника.

Завершил свою речь Десятиченко выражением надежды того, что «мир больше не увидит войн». Но не уточнил при этом Николай, что война возникла не сама по себе, а ее принесли на нашу землю как раз миллионы таких вот «Георгов», которых Коля жалеет...

Уже вскоре после того, как широкой общественности благодаря бдительным блогерам стало известно о странном выступлении Николая, в Рунете началась настоящая война. Мнение народа относительно оценки действий подростка разделилось. Большая часть пользователей подвергала Десятиченко уничижительной критике.

Но нашлись и такие, кто не видел в поведении парня ничего предосудительного.

Так, за школьника заступился лично мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз:

«Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковы».

Оправдывать Колю также бросились еще десятки известных журналистов, блогеров и политиков.

Мать Николая заявила прессе, что источник всех проблем – это тот факт, что речь парня пришлось сократить с 8 минут до 2 и посвятить их полностью немецким военнослужащим. Но эти объяснения никак не оправдывают факт наличия в тексте фразочек о «невинно погибших» нацистах и о «тяжелых условиях» советского плена.

Хотелось бы напомнить великому историку «Коле из Уренгоя», что в немецком плену были уничтожены (убиты или доведены до смерти невозможными условиями существования) 58% советских военнопленных. В советском плену умерли лишь 12,4% пленных немцев – да и то только за счет того, что многие из них сразу попадали в плен с тяжелыми ранениями, практически несовместимыми с жизнью.

В гитлеровском плену «простые немецкие парни» и их верные помощники с Западной Украины ставили на наших военнопленных изуверские эксперименты, поливали их холодной водой на морозе, просто расстреливали тысячами. Ничего подобного немецким солдатам в советском плену не могло привидеться и в кошмарном сне...

Даже с учетом только этого высказывания «Коли из Уренгоя» о «тяжелых условиях плена» применительно к судьбе немецких военнослужащих уже звучат кощунственно.

Попытки заявить, что военнослужащие Вермахта были «просто солдатами» и никаких преступлений, в отличие от карателей-эсэсовцев, не совершали – от лукавого.

Вот всего парочка выдержек из писем и дневников «обычных» немецких военных, которые уже публиковались в российских СМИ (цитирую по изданию «Znak.com»):

«25 августа. Мы бросаем ручные гранаты в жилые дома. Дома очень быстро горят. Огонь перебрасывается на другие избы. Красивое зрелище! Люди плачут, а мы смеемся над слезами. Мы сожгли уже таким образом деревень десять (дневник обер-ефрейтора Иоганнеса Гердера). «29 сентября 1941. ...Фельдфебель стрелял каждой в голову. Одна женщина умоляла, чтобы ей сохранили жизнь, но и ее убили. Я удивляюсь самому себе – я могу совершенно спокойно смотреть на эти вещи... Не изменяя выражения лица, я глядел, как фельдфебель расстреливал русских женщин. Я даже испытывал при этом некоторое удовольствие...» (дневник унтер-офицера 35-го стрелкового полка Гейнца Клина).

«Я, Генрих Тивель, поставил себе целью истребить за эту войну 250 русских, евреев, украинцев, всех без разбора. Если каждый солдат убьет столько же, мы истребим Россию в один месяц, все достанется нам, немцам. Я, следуя призыву фюрера, призываю к этой цели всех немцев...» (блокнот солдата, 29 октября 1941 года).

Именно «обычные солдаты» сожгли множество советских населенных пунктов, совершали тысячи зверских изнасилований и убийств, обстреливали блокадный Ленинград, наслаждаясь осознанием того, что обитатели города массово умирают от голода.

Именно обычные солдаты занимались массовыми мародерством, отправляя своим фрау и киндер в Германию посылки с награбленным салом и поношенной одеждой, оставляя советских граждан на оккупированной территории умирать от голода и холода.

Если с немецкой стороны основную массу жертв войны составили именно военнослужащие, то в СССР на каждого погибшего солдата приходится несколько убитых нацистами мирных жителей.

Мог ли не знать всего этого «олимпиадник» Коля? Думаю – не мог. Факты – общедоступные, большая часть из них входит в школьную программу.

Как же у него после этого язык повернулся рассказывать о «невинно убитых» нацистах и «тяжелых условиях» их плена? И главное – зачем?

Не хочу выдвигать голословных обвинений, но, по моему субъективному мнению, мальчику Коле просто очень хотелось понравиться принимающей немецкой стороне. Есть такие молодые успешные ребята, для которых существует лишь цель, а все остальное – не имеет значения.

Мог он, конечно, сделать это по собственному наитию. Но все же косвенные факты указывают на то, что ему «подсказали», как именно можно понравиться иностранным партнерам.

Дело в том, что попытки «поставить на одну доску» Третий Рейх и Советский Союз, морально уровнять советских и нацистских солдат – это цель, которую уже очень давно преследуют не только в Германии, но и на Западе в целом.

Хотя против восточнославянских народов нацистами в рамках реализации прямых указаний Адольфа Гитлера был развернут самый настоящий геноцид, мы по сей день не получили и сотой доли извинений, прозвучавших в адрес некоторых других пострадавших от гитлеровцев народов... И раз Германия не спешила делать этого «по свежей памяти», то теперь ей это просто «противопоказано».

Официальный Берлин при поддержке англо-американских фондов и неправительственных организаций уже давно ведет войну против исторической правды о Великой Отечественной войне. И работает вовсю пресловутое «Окно Овертона». Для того чтобы нацистских преступников оправдать – их сначала тщательно «очеловечивают», показывают, что они тоже «достойны сожаления».

Стратегическая же цель всего этого – доказать, что СССР не был «пострадавшей стороной» в войне и что победа над гитлеризмом не дала ему никаких особых исторических прав.

Звучит дико. Но какие-то 30 – 40 лет тому назад в большинстве стране мира дикой казалась людям и идея однополого «брака». А «Окно Овертона» - штука жутко эффективная. И роль «Коли из Уренгоя» в этом смысле, мягко говоря, не слишком благовидна. Даже если он ее до конца не осознает...

Разошедшийся в сети мем о «Коле» постепенно становится символом вопиющего воинствующего невежества, но это, как по мне, не совсем верно. Слишком все просто. У «Коли» как раз знаний достаточно. Его вопрос лежит, к сожалению, скорее в плоскости морали...

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