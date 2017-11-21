На Урале двое полицейских погибли во время погони за лихачом

Двое инспекторов ДПС сгорели в служебном автомобиле, преследуя нетрезвого водителя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Инцидент произошел неподалеку от города Полевской. Инспекторы сообщили в дежурную часть, что преследуют нарушителя и более на связь не вышли.

Отправленный на место происшествия вневедомственный наряд Росгвардии обнаружил, что патрульный автомобиль перевернулся и вспыхнул, а находившиеся в нем полицейские погибли. На встречной полосе находился еще один автомобиль, в котором было двое пострадавших. Они госпитализированы.

Нарушитель, за которым гнались инспекторы, был задержан другим нарядом полиции. В отношении него возбуждено административное дело в связи с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии, а также уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

