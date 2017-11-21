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Центр Луганска заняли вооруженные люди без знаков отличия

14:29 21.11.2017
Фото с сайта newstes.ru
Фото с сайта newstes.ru
Сюжет: Противостояние на Украине

Центр Луганска заняли неизвестные люди в военной форме без знаков отличия, вооруженные стрелковым оружием и минометами. Об этом сообщает «Новая газета».

Вооруженные люди не предъявляют никаких требований, но блокируют доступ к административным зданиям. Сотрудники правительства и Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) распущены по домам.

По данным «Новой газеты», глава ЛНР Игорь Плотницкий приказал вооруженным людям освободить город, однако они проигнорировали приказ. Свое присутствие в городе они объясняют антитеррористическими учениями МВД ЛНР. В самом МВД отказались от комментариев.

По неподтвержденной информации, в Луганск из Донецка прибыли три военных «Урала» с бойцами Республиканской государственной службы охраны, которая подчиняется главе ДНР Александру Захарченко.

«Вооруженные люди, похожие на ЧВК или спецназ, с самого утра сосредоточились в центре Луганска. Верхушка МВД, насколько я понимаю, против смены министров. Видимо, из-за этого возникло противостояние», - заявил газете ВЗГЛЯД луганский политолог, участник экспертной инициативы «Юг России» Тихон Гончаров.

20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Корнета. По данным «Новой газеты», Корнет отказался подчиняться этому приказу.

Темы: Украина, Общество, Юго-Восток Украины, Противостояние на Украине 2013-14, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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21.11.2017, 18:15
Гость: Роман

Украину уже победили что республики друг с другом воевать начали?
21.11.2017, 18:15
Гость: белорусь -гродно

очень хотелось чтоб такие человечки появились в мински и отстранили от власти глупого психопата лукашенку ..... В.В. ПУТИН ЖДЕМ ВАШИХ ЗЕЛЕНЫХ ВЕЖЛИВЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ .
21.11.2017, 17:58
Гость: У

Наилучший вариант это мир и порядок, а держаться подкопов это сами знаете
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