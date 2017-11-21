Центр Луганска заняли вооруженные люди без знаков отличия

Центр Луганска заняли неизвестные люди в военной форме без знаков отличия, вооруженные стрелковым оружием и минометами. Об этом сообщает «Новая газета».

Вооруженные люди не предъявляют никаких требований, но блокируют доступ к административным зданиям. Сотрудники правительства и Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) распущены по домам.

По данным «Новой газеты», глава ЛНР Игорь Плотницкий приказал вооруженным людям освободить город, однако они проигнорировали приказ. Свое присутствие в городе они объясняют антитеррористическими учениями МВД ЛНР. В самом МВД отказались от комментариев.

По неподтвержденной информации, в Луганск из Донецка прибыли три военных «Урала» с бойцами Республиканской государственной службы охраны, которая подчиняется главе ДНР Александру Захарченко.

«Вооруженные люди, похожие на ЧВК или спецназ, с самого утра сосредоточились в центре Луганска. Верхушка МВД, насколько я понимаю, против смены министров. Видимо, из-за этого возникло противостояние», - заявил газете ВЗГЛЯД луганский политолог, участник экспертной инициативы «Юг России» Тихон Гончаров.

20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Корнета. По данным «Новой газеты», Корнет отказался подчиняться этому приказу.