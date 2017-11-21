Кадыров объявил Чечню свободным от терроризма регионом

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что регион по праву считается полностью освобожденным от терроризма.

В своем интервью агентству «Интерфакс» Кадыров рассказал, что власти и правоохранительные органы Чечни способны предотвратить любые попытки терактов, так как в республике полностью отсутствует социальная база для терроризма.

Кадыров отметил, что попытки вербовать молодежь продолжаются и за этим стоят западные спецслужбы. «В борьбе с терроризмом мы достигли того уровня, когда способны сорвать любые попытки на стадии замысла», - заявил он.

Глава республики добавил, что как и в любой точке земного шара, в Чечне есть террористы-одиночки, но они легко вычисляются.

«Я подтверждаю выводы международных организаций о том, что Чечня является единственным регионом мира, где полностью побежден терроризм», - резюмировал Кадыров.