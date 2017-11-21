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Кадыров объявил Чечню свободным от терроризма регионом

11:26 21.11.2017
Рамзан Кадыров. Фото kremlin.ru
Рамзан Кадыров. Фото kremlin.ru
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Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что регион по праву считается полностью освобожденным от терроризма.

В своем интервью агентству «Интерфакс» Кадыров рассказал, что власти и правоохранительные органы Чечни способны предотвратить любые попытки терактов, так как в республике полностью отсутствует социальная база для терроризма.

Кадыров отметил, что попытки вербовать молодежь продолжаются и за этим стоят западные спецслужбы. «В борьбе с терроризмом мы достигли того уровня, когда способны сорвать любые попытки на стадии замысла», - заявил он.

Глава республики добавил, что как и в любой точке земного шара, в Чечне есть террористы-одиночки, но они легко вычисляются.

«Я подтверждаю выводы международных организаций о том, что Чечня является единственным регионом мира, где полностью побежден терроризм», - резюмировал Кадыров.

Темы: Чечня, Борьба с терроризмом в России, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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21.11.2017, 17:52
Гость: А Вы сомневалсь?

Тыыыыщи чеченов (может все агенты) в иГиль...это как? Не будущие террористы? Всему свое время...
21.11.2017, 17:18
Гость: Татьяна Алексеевна

Поживем - увидим.
21.11.2017, 16:10
Гость: С

Не знаю как от террористов, но от Русского населения освободил точно.
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