Жириновский выдвинут кандидатом в президенты России от ЛДПР

Высший совет партии ЛДПР и президиум фракции ЛДПР в Госдуме единогласно принял решение о выдвижении Владимира Жириновского в качестве кандидата в президенты России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера от ЛДПР Игоря Лебедева.

Сам Жириновский пояснил, что теперь его кандидатура должна быть одобрена на съезде партии, который состоится в 20-х числах декабря. «Конечно, это меня очень радует, вдохновляет», - признался лидер ЛДПР.

Жириновский также отметил, что партия оптимистично настроена относительно предстоящей избирательной кампании. «Мы нацелены на достижение хороших результатов», - сказал он.

Жириновский участвовал в президентских выборах пять раз. Наибольшее число голосов ему удалось набрать в 2008 году – 9,35%.

Президентские выборы в России намечены на март 2018 года. О своем намерении баллотироваться ранее заявляли оппозиционер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, а также Григорий Явлинский.

