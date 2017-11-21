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Жириновский выдвинут кандидатом в президенты России от ЛДПР

21:56 21.11.2017
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Высший совет партии ЛДПР и президиум фракции ЛДПР в Госдуме единогласно принял решение о выдвижении Владимира Жириновского в качестве кандидата в президенты России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера от ЛДПР Игоря Лебедева.

Сам Жириновский пояснил, что теперь его кандидатура должна быть одобрена на съезде партии, который состоится в 20-х числах декабря. «Конечно, это меня очень радует, вдохновляет», - признался лидер ЛДПР.

Жириновский также отметил, что партия оптимистично настроена относительно предстоящей избирательной кампании. «Мы нацелены на достижение хороших результатов», - сказал он.

Жириновский участвовал в президентских выборах пять раз. Наибольшее число голосов ему удалось набрать в 2008 году – 9,35%.

Президентские выборы в России намечены на март 2018 года. О своем намерении баллотироваться ранее заявляли оппозиционер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, а также Григорий Явлинский.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 00:28
Гость: партия слабоумных

опять впереди!
21.11.2017, 22:54
Гость: Вольфыч стабилен.

Шансы, правда, как обычно нулевые.
21.11.2017, 22:35
Гость: Путин среди клоунов

ПОБЕДИТ, он ВАШ президент.
(Антикоммунист, выступавший против коммуняк, продавших Родину)
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