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Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне

10:55 22.11.2017
Дмитрий Хворостовский. Фото с офстраницы певца в Facebook
Дмитрий Хворостовский. Фото с офстраницы певца в Facebook
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В Лондоне на 56-м году жизни скончался знаменитый российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, пишет ТАСС.

Информацию о смерти артиста подтвердил агентству его российский представитель в России. «Это действительно, к сожалению, так случилось», - цитирует ТАСС слова агента.

Первым о кончине Хворостовского сообщил певец Дмитрий Маликов. Эту информацию он получил от поэтессы Лилии Виноградовой, которую связывали с Хворостовским близкая дружба и которая находилась с певцом в Лондоне, пишет РИА Новости. «Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени», - сообщил Маликов.

«От имени семьи Хворостовских мы с тяжелыми сердцами объявляем о смерти Дмитрия Хворостовского - любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга - в возрасте 55 лет. После двух с половиной лет битвы с раком мозга, он умер утром, 22 ноября, в окружении семьи в своем доме в Лондоне, Великобритания. Пусть теплота его голоса и его дух всегда будут с нами», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице артиста в Facebook.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года. Он окончил Красноярское педагогическое училище имени А. М. Горького и Красноярский институт искусств. 

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После этой победы он был приглашен выступать в лучшие оперные театры мира: Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон), Баварская государственная опера (Munich State Opera), Берлинская государственная опера, театр Ла Скала (Милан), Венская государственная опера, Театр Колон (Буэнос-Айрес), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Лирическая опера в Чикаго, Мариинский театр Санкт-Петербурга, московский театр «Новая Опера», оперная сцена Зальцбургского фестиваля.

 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 13:59
Гость: Татьяна Алексеевна

Мои соболезнования родным и близким.
Дмитрию Земля пухом и вечная память.
22.11.2017, 13:11
Гость: полухохол

Царствие Небесное ,рабу божию Димитрию!Теперь будет услаждать слух Отцу на Небесах.Рановато,самый расцвет,но раньше можно,позже определённого, НЕЛЬЗЯ.....
22.11.2017, 13:00
Гость: Влад 33

Земля Вам пухом Дмитрий ..
Несколько раз был на его концертах .. Это очень большая утрата!!! Жаль! Гордость России !
Соболезную семье и близким..
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