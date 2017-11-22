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Британцы нашли в трудах Гитлера противоядие от политкорректности

12:36 22.11.2017
Фото Josef Gierse с сайта wikimedia.org
Фото Josef Gierse с сайта wikimedia.org
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Школа для мальчиков Simon Langton Boys School расположена в городе Кентерберри

Одна из британских школ объявила о введении уроков, на которых ученики смогут обсуждать работы Адольфа Гитлера.

По словам представителей заведения, такие уроки необходимы как «противоядие от политкорректности».

Школа для мальчиков Simon Langton Boys School расположена в городе Кентерберри в графстве Кент, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Курс будет называться Unsafe space («Небезопасное пространство») и предназначен для развития «свободы мышления». На него могут записаться школьники 16-18 лет, которые готовятся к поступлению в университет.

В описании курса говорится, что учащиеся «смогут ознакомиться с самыми тревожными и будоражащими идеями без каких-либо предупреждений об их опасности». В нем будут лекции под названиями «Женщины против феминизма» и «Не все культуры созданы равными».

Первый урок будет посвящен противоречивому манифесту бывшего сотрудника Google Джейса Деймора, в котором он усомнился в способностях женщин к техническим наукам.

Директор школы Мэттью Бакстер (Matthew Baxter) заявил, что «Майн кампф» Гитлера не будет изучаться глубоко, однако «положения из него будут обсуждаться». В онлайн-дискуссии многие поддержали введение курса, так как «нет лучшего способа понять, что Гитлер или Джеймс Деймор были неправы, чем проанализировать их работы».

Название курса - отсылка к термину safe space («безопасное пространство») — некое место, в котором человек может быть уверен, что не подвергнется дискриминации, критике, угрозам или какому-либо вреду.

В России книга «Майн кампф» внесена в список экстремистских материалов и запрещена к распространению.

Темы: Наука, Наука и техника
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 18:37
Гость: нв

в Финляндии День отца пытаются отменять - типа не у всех отцы есть.
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Неужели отмечались случаи непорочного зачатия.
22.11.2017, 17:38
Гость: Трофим

!. Может и запрещена, но в электронных библиотеках найти можно. 2. Пещерный антикоммунизм (который кстати пропагандировал Гитлер) процветает в стране и поддерживается властями. Стране нужно гражданское общество. Это рецепт от большинства бед. Но пропасть только расширяется.
22.11.2017, 16:12
Гость: xmyr

Наконец осознали искуственнность, а потому неполноценность собственной культуры.(«Женщины против феминизма» и «Не все культуры созданы равными».)Лучше чуть припоздать ,чем уже поздно.
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