Британцы нашли в трудах Гитлера противоядие от политкорректности

Школа для мальчиков Simon Langton Boys School расположена в городе Кентерберри

Одна из британских школ объявила о введении уроков, на которых ученики смогут обсуждать работы Адольфа Гитлера.

По словам представителей заведения, такие уроки необходимы как «противоядие от политкорректности».

Школа для мальчиков Simon Langton Boys School расположена в городе Кентерберри в графстве Кент, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Курс будет называться Unsafe space («Небезопасное пространство») и предназначен для развития «свободы мышления». На него могут записаться школьники 16-18 лет, которые готовятся к поступлению в университет.

В описании курса говорится, что учащиеся «смогут ознакомиться с самыми тревожными и будоражащими идеями без каких-либо предупреждений об их опасности». В нем будут лекции под названиями «Женщины против феминизма» и «Не все культуры созданы равными».

Первый урок будет посвящен противоречивому манифесту бывшего сотрудника Google Джейса Деймора, в котором он усомнился в способностях женщин к техническим наукам.

Директор школы Мэттью Бакстер (Matthew Baxter) заявил, что «Майн кампф» Гитлера не будет изучаться глубоко, однако «положения из него будут обсуждаться». В онлайн-дискуссии многие поддержали введение курса, так как «нет лучшего способа понять, что Гитлер или Джеймс Деймор были неправы, чем проанализировать их работы».

Название курса - отсылка к термину safe space («безопасное пространство») — некое место, в котором человек может быть уверен, что не подвергнется дискриминации, критике, угрозам или какому-либо вреду.

В России книга «Майн кампф» внесена в список экстремистских материалов и запрещена к распространению.