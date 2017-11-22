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«Калашников» займется перевозками зерна

13:30 22.11.2017
Фото с сайта ookaboo.com
Фото с сайта ookaboo.com
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В рамках диверсификации производства и развития гражданского направления Концерн «Калашников» построит сухогрузы и займется организацией грузовых перевозок зерновых культур в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах.

Предприятия судостроительного кластера Концерна планируют построить восемь сухогрузов грузоподъемностью до 7 тысяч тонн. Ориентировочный объем инвестиций составит 10 млрд рублей, проект рассчитан до 2022 года, сообщается на сайте rostec.ru.

Также совместно с аграрной компанией ОАО «Дельта-Агро» Концерн «Калашников» создает оператора грузоперевозок – «Волго-Донскую судоходную компанию». Сухогрузы компании будут осуществлять до 160 рейсов в год и перевозить до 900 тысяч тонн зерновых и сельскохозяйственных культур.

«Судостроительный кластер Концерна обладает серьезным опытом в производстве морских и речных судов, как военного, так и гражданского направления. Для строительства сухогрузов нами будут привлечена «Верфь Братьев Нобель» и экспертиза судостроительного завода «Вымпел», – прокомментировал гендиректор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко.

Он также выразил уверенность, что проект поможет сельскохозяйственным производителям Южного и Приволжского федеральных округов существенно увеличить объемы экспорта и снизить издержки на транспортировку.

Как рассказали в пресс-службе Концерна, проект реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли России в части организации предоставления финансирования на условиях льготного лизинга.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 16:46
Гость: Давно пора.

А то устал гарант сказки рассказывать про армию. Нет армии, нет проблем.
22.11.2017, 16:37
Гость: Остап

это огромная проблема - в России некуда девать зерно.
22.11.2017, 15:12
Гость: Хе хе...

Ждем когда Почта России начнет заниматься производством вооружений...

"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета."

© И. А. Крылов "Кот и щука"
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