]]> ]]>
Главная В России Новости

В России заключенные стали реже сводить счеты с жизнью

19:45 22.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В России сократилось количество самоубийств в местах лишения свободы. Сегодня этот показатель снизился на 32% по сравнению с 2012 годом, сообщает ТАСС.

Первый замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый пояснил, что сокращению числа суицидов способствует развитие психологического обеспечения работы уголовно-исполнительной системы Он отметил, что обследование у психологов проходят 99% подозреваемых, обвиняемых и осужденых.

По словам чиновника, специалисты работают не только с указанными категориями граждан, но и с личным составом органов ФСИН. Профилактические мероприятия позволили почти вдвое сократить количество суицидов сотрудников и предотвратить рост таких случаев.
 

Темы: Россия, Самоубийства и попытки суицида, Федеральная служба исполнения наказаний России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.11.2017, 00:28
Гость: Просто умирают

своей смертью?
22.11.2017, 23:25
Гость: ни колай

с карлами всегда происходят истории, назовитесь хоть энгельсом, может полегчает
22.11.2017, 21:41
Гость: dloc

Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи!
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.