В России заключенные стали реже сводить счеты с жизнью

В России сократилось количество самоубийств в местах лишения свободы. Сегодня этот показатель снизился на 32% по сравнению с 2012 годом, сообщает ТАСС.

Первый замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый пояснил, что сокращению числа суицидов способствует развитие психологического обеспечения работы уголовно-исполнительной системы Он отметил, что обследование у психологов проходят 99% подозреваемых, обвиняемых и осужденых.

По словам чиновника, специалисты работают не только с указанными категориями граждан, но и с личным составом органов ФСИН. Профилактические мероприятия позволили почти вдвое сократить количество суицидов сотрудников и предотвратить рост таких случаев.

