В ожидании второй волны. Какие СМИ в России получат статус иностранных агентов?

В начале ноября Госдума единогласно приняла закон, который позволяет признавать средство массовой информации иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа, причем как от правительства, так и от частных лиц

Данное решение палаты стало ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

Совет Федерации 22 ноября с.г. одобрил принятый Госдумой законопроект о СМИ - иностранных агентах, хотя представители СПЧ и рекомендовали сенаторам его отклонить и вернуть в Думу.

Министерство юстиции уже направило предупреждение нескольким иностранным СМИ о том, что они могут быть объявлены иностранными агентами. Среди них – «Голос Америки» и «Радио «Свобода», они финансируются Конгрессом США.

В ожидании официальных разъяснений никому не трудно разобраться в ситуации и рассмотреть более детально всю картину происходящей политической игры.

Москва приняла закон в ответ на действия заокеанских коллег по отношению к российским СМИ. США вынудили зарегистрироваться ряд российских средств массовой информации, вещающих на территории Америки, в качестве иностранного агента. По сути дела, американцы нарушили собственную Конституцию. Первая поправка к Конституции США гласит, что Конгресс никогда не будет посягать на свободу слова. Но разве ограничения, накладываемые на российские СМИ, это не посягательство на свободу слова? В посольстве США в России отрицают ограничение российских СМИ. Хотя, ни для кого не секрет, что российские СМИ теперь не будут защищены первой поправкой. Свобода слова не для них.

Теперь редакторы обязаны помечать все материалы специальным сообщением, примерно таким: «Этот материал сделан в пользу правительства Российской Федерации». По-видимому, и каждый телевизионный сюжет должен начинаться с такого сообщения. А что при этом должны подумать зрители? Кроме того, российским СМИ придется вести учет всей своей деятельности, абсолютно всей, и представлять отчеты генеральному прокурору. Любая ошибка грозит наказанием. А наказание предусмотрено серьезное – до пяти лет тюрьмы.

Российские власти приняли немедленные и симметричные ответные меры, как и говорил президент Владимир Путин. У нас тоже есть закон об иностранных агентах, но раньше он распространялся только на организации, ведущие политическую деятельность.

После приобретения статуса иноагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций - иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.

По информации Минюста РФ, сейчас рассматривается вопрос о признании иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, зарегистрированных в США средств массовой информации: "Голос Америки", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии", "Сибирь. Реалии", регионального проекта "IdeL. Реалии", телеканала "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирской службы "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проекта "Фактограф".

Видимо, на рассмотрение Минюсту подавались еще старые списки средств массовой информации, с удовольствием получающих гранты и премии от западных партнеров. На сегодняшний день, картина финансируемых американцами российских либеральных СМИ более точная.

В список второй волны должны будут попасть такие издания, как «Фонтанка», «Общая газета», «Аргументы недели», «Новая газета» и др. Ведь в Интернете полно свидетельств о нездоровой любви АНБ к этим либеральным СМИ. Вот, например, одно из последних расследований о долларовой зависимости «Фонтанки» (подробнее - в статье) от «Национального фонда поддержки демократии».

Подобных агентов сегодня много, что в очередной раз свидетельствует о распространении вещателей американской демократии по всему миру. Однако, теперь вместе с появлением таких организаций и СМИ будет расширяться и список иностранных агентов Минюста РФ.