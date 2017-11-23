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У разбившегося в Хабаровском крае самолета при посадке отказал двигатель

12:56 23.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Перед катастрофой самолета L-410 в Хабаровском крае, которая произошла 15 ноября, у самолета произошла нештатная ситуация в правом двигателе. Об этом говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

На высоте 150 метров, как показали данные «черных ящиков», были зафиксированы неполадки и самолет накренился вправо. В сообщении МАК говорится о крене «более 180 градусов», что означает переворот самолета.

«Попытки экипажа парировать кренение к успеху не привели», — говорится в отчете. Вскоре после нештатной ситуации самолет разбился.

При этом в МАК подчеркнули, что левый двигатель работал нормально и в полете оба двигателя не выключались. Что послужило причиной неполадки, не сообщается.

L-410 разбился при посадке в селе Нелькан. В результате погибли двое пилотов и четыре пассажира. Находившаяся на борту четырехлетняя девочка выжила и была госпитализирована с переломом ноги и черепно-мозговой травмой.

Темы: Хабаровский край, Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 17:26
Гость: К......

В расследовании летных проишествий:аварий и катастроф,а также предпосылок к ним,ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИЧИНА ПРОИСШЕСТВИЯ И ЧТО СПОСОБСТВОВАЛО ЕЕ ПОЯВЛЕНИЮ!Вы путаете обсуждение новостей на кухне и у подъезда.
23.11.2017, 15:36
Гость: Иван

Вероятно, винт не зафлюгировался, отсюда и переворот и все остальное
23.11.2017, 14:10
Гость: Комментатор

Удивительно, как это только традиционно не обвинили виновными летный состав.
Все комментарии (7)
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