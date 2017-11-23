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Российский Forbes отказался от публикации рейтинга зарплат топ-менеджеров

15:02 23.11.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Российская версия журнала Forbes впервые с 2012 года не выпустила ежегодный рейтинг зарплат топ-менеджеров, пишут «Ведомости». Вместо него в декабрьском номере журнала вышел рейтинг руководителей-капиталистов, в основу которого легли не зарплаты, а стоимость пакетов акций, принадлежащих главам компаний.

«Пока не собираемся делать тот [рейтинг], что раньше, потому что много информации, за которую мы не можем отвечать. Мы хотели бы располагать более точными данными», — сообщил «Ведомостям» главный редактор Forbes Николай Усков.

Шеф-редактор объединенной редакции Forbes Николай Мазурин объяснил отказ от рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров тем, что такой список составляется уже много лет, и сообщить что-то новое журналисты не могут.

Мазурин подчеркнул, что отказ от рейтинга зарплат топ-менеджеров не связан с тем, что издание сменило собственника.

Все, что хотели сказать, — сказали, ничего нового сказать нельзя уже, поэтому решили [делать] такой рейтинг», — сказал Мазурин.

В 2013 году из-за рейтинга зарплат топ-менеджеров глава «Роснефти» Игорь Сечин подал судебный иск против Forbes. Суд Сечин выиграл, и в 2014 году Forbes данные о его доходах не публиковал. В последующие годы Сечин вновь фигурировал в этом рейтинге.

В 2016 году составители рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в России поставили на третье место главу ВТБ Андрея Костина. В отличие от остальных фигурантов списка у Костина не была указана зарплата. В пояснении говорилось, что зарплата Костина не указана потому, что ВТБ не предоставил необходимые данные. Журналисты Forbes, как писали «Ведомости», заподозрили нового на тот момент владельца издания Александра Федотова в попытке скрыть зарплату Костина.

Александр Федотов купил российский Forbes у немецкого издательского дома Axel Springer осенью 2015 года. Федотов пообещал не вмешиваться в редакционную политику издания, но заявил, что хотел бы, чтобы Forbes стал менее политизированным.

Вскоре после смены собственника у российского Forbes появился новый главный редактор. Эльмара Муртазаева на этом пост сменил Николай Усков.

Темы: Forbes, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 18:38
Гость: Lelik

Наверное чтобы за бугор не переманили с копеечных зарплат , или наоборот, чтобы глава, к примеру ВР кому-нить не завидовал.
23.11.2017, 18:08
Гость: отказался от публикации рейтинга

зарплат топ-менеджеров==
Что так?
Разве у нас не демократия и гласность?
Что скрывать, они ж не воры какие-нибудь, они СПЕЦИАЛИСТЫ.
Один очень известный чел сказал что ИМ ПЛАТИТЬ НАДО МНОГО, а то ОНИ уедут из страны.
23.11.2017, 17:02
Гость: Фрол.

Понятно, что Николай Усков, отказываясь от публикации зарплат менагеров, на самом деле не хочет подставлять своих соплеменников-троцкистов в глазах русского народа. Ведь тогда придется признать, что эти зарплаты в сотни-тысячи раз выше средней по России.
\\\\\\\\\
При этом прошла информация, что его единоверцы по культурному цеху(Константин Райкин-театр Сатирикон) таки вымолили себе президентский грант на содержание театра. Что происходит в стране? Сталин отдыхает.
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