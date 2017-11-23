Российский Forbes отказался от публикации рейтинга зарплат топ-менеджеров

Российская версия журнала Forbes впервые с 2012 года не выпустила ежегодный рейтинг зарплат топ-менеджеров, пишут «Ведомости». Вместо него в декабрьском номере журнала вышел рейтинг руководителей-капиталистов, в основу которого легли не зарплаты, а стоимость пакетов акций, принадлежащих главам компаний.

«Пока не собираемся делать тот [рейтинг], что раньше, потому что много информации, за которую мы не можем отвечать. Мы хотели бы располагать более точными данными», — сообщил «Ведомостям» главный редактор Forbes Николай Усков.

Шеф-редактор объединенной редакции Forbes Николай Мазурин объяснил отказ от рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров тем, что такой список составляется уже много лет, и сообщить что-то новое журналисты не могут.

Мазурин подчеркнул, что отказ от рейтинга зарплат топ-менеджеров не связан с тем, что издание сменило собственника.

Все, что хотели сказать, — сказали, ничего нового сказать нельзя уже, поэтому решили [делать] такой рейтинг», — сказал Мазурин.

В 2013 году из-за рейтинга зарплат топ-менеджеров глава «Роснефти» Игорь Сечин подал судебный иск против Forbes. Суд Сечин выиграл, и в 2014 году Forbes данные о его доходах не публиковал. В последующие годы Сечин вновь фигурировал в этом рейтинге.

В 2016 году составители рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в России поставили на третье место главу ВТБ Андрея Костина. В отличие от остальных фигурантов списка у Костина не была указана зарплата. В пояснении говорилось, что зарплата Костина не указана потому, что ВТБ не предоставил необходимые данные. Журналисты Forbes, как писали «Ведомости», заподозрили нового на тот момент владельца издания Александра Федотова в попытке скрыть зарплату Костина.

Александр Федотов купил российский Forbes у немецкого издательского дома Axel Springer осенью 2015 года. Федотов пообещал не вмешиваться в редакционную политику издания, но заявил, что хотел бы, чтобы Forbes стал менее политизированным.

Вскоре после смены собственника у российского Forbes появился новый главный редактор. Эльмара Муртазаева на этом пост сменил Николай Усков.