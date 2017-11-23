Голосование по переименованию Советских улиц в Петербурге закроют от СМИ

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга рассмотрит вопрос о возвращении исторических названий площади Восстания и десяти Советским улицам 24 ноября. При этом обсуждение данной темы будет закрытым для прессы, передает «Говорит Москва» со ссылкой на члена комиссии Алексея Ерофеева.

«Решили сделать закрытым. Может быть потому, чтобы при обсуждении некоторых относительно острых вопросов не присутствовали журналисты. Рабочие какие-то совещания, не всегда хочется выносить всё из избы. Вопрос относительно Советских улиц встал ребром в августе этого года, когда глава Центрального района побывал на начале стройки – там восстанавливается церковь Рождества Христова. Он тогда сказал, что, скорее всего, вернутся названия Рождественских улиц», - пояснил Ерофеев.

При этом эксперт подчеркнул, что не стоит видеть политический подтекст в вопросе возвращения старых названий. По его словам, на согласования всех профильных ведомств понадобится не меньше трех месяцев. Член топонимической комиссии также отметил, что вопрос переименования площади Восстания в Знаменскую, а Советских улиц в Рождественские сейчас был бы воспринят обществом неоднозначно.

«Сейчас 2017 год – столетие Октябрьской революции и многие воспримут это как акт какой-то политической мести, хотя это совершенно не так. Никого Советские улицы не раздражают кроме людей политически ангажированных. А здесь речь идёт конкретно о возвращении ценного исторического топонима, утраченного в 1923 году».

Между тем начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин считает неправильным переименование станции метро «Площадь Восстания». «Если площадь называлась Знаменской без малого век тому назад, то станция метро названа "Площадь Восстания" с самого момента своего основания. Поэтому переименовывать ее было бы совершенно неправильно. Если бы она исторически была "Знаменской" станцией, можно было бы говорить о возможном ее переименовании. Но она никогда не была "Знаменской"», – считает Гарюгин.

Окончательное решение по вопросу должен принять губернатор города Георгий Полтавченко.

Летом 2016 года Алексей Ерофеев рассказывал «Интерфаксу», что возвращение дореволюционных названий в городе почти завершено.