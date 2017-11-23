Россия отправила в Аргентину судно с глубоководными аппаратами для поисков

Минобороны России отправило в Аргентину гидрографическое судно «Янтарь» с двумя глубоководными аппаратами для помощи в поисках пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Об этом было объявлено 23 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс".

На судне в Аргентину отправят специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России.

«Янтарь», как следует из данных о перемещении судов, 18 ноября вышел из Кейптауна в Луанду и находится на полпути. От района поисков подлодки его отделяет более 7 тысяч километров. На полном ходу со скоростью 15 узлов (без учета погоды и течений) судно достигнет побережья Аргентины не ранее, чем через 11 дней.

При этом бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил, что на пересечение Атлантического океана судну «достаточно будет суток пять».

Накануне, 22 ноября, российский президент Владимир Путин предложил президенту Аргентины Маурисио Макри помощь в поисках подводной лодки. С такой же инициативой выступил президент США Дональд Трамп.

Подлодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября, на борту субмарины находятся 44 человека. Поиски подлодки ведут на юге Атлантического океана, но пока никаких следов «Сан-Хуана» обнаружено не было. По оценкам специалистов, у экипажа есть запас воздуха, еды и воды на две недели.