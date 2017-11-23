Глава VisionLabs рассказал о сроках полной отмены паспортов в России

Через 15-20 лет обычные паспорта могут быть заменены на контроль биометрических данных, пишет РИА Новости со ссылкой на главу компании по разработке программного обеспечения для распознавания лиц VisionLabs Александра Ханина.

Ханин считает, что современные технологии распознавания лиц действительно могут стать полноценной заменой паспорта. В частности сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет обеспечить высокую точность идентификации человека.

«Это делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов для большинства повседневных сценариев», - заявил Ханин.

Среди клиентов компании VisionLabs значатся финансовые организации и компании из ритейл-сектора. Ранее сообщалось о покупке 25,07% пакета акций компании Сбербанком для создания платформы биометрической идентификации. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, к 2020 году банк на 100% станет диджитал-банком и сможет обслуживать клиентов без паспортов с помощью биометрической идентификации.

Что же до полноценной замены паспортов на биометрическую идентификацию, то по мнению Ханина для этого нужны соответствующие федеральные законы, нормативные акты и инфраструктура, которая будет считывать биометрические данные в соответствии с требованиями государства. На это может уйти порядка 15-20 лет после чего Россия может полностью отказаться от обычных бумажных паспортов, резюмировал Ханин.