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Глава VisionLabs рассказал о сроках полной отмены паспортов в России

08:35 23.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Через 15-20 лет обычные паспорта могут быть заменены на контроль биометрических данных, пишет РИА Новости со ссылкой на главу компании по разработке программного обеспечения для распознавания лиц VisionLabs Александра Ханина.

Ханин считает, что современные технологии распознавания лиц действительно могут стать полноценной заменой паспорта. В частности сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет обеспечить высокую точность идентификации человека.

«Это делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов для большинства повседневных сценариев», - заявил Ханин.

Среди клиентов компании VisionLabs значатся финансовые организации и компании из ритейл-сектора. Ранее сообщалось о покупке 25,07% пакета акций компании Сбербанком для создания платформы биометрической идентификации. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, к 2020 году банк на 100% станет диджитал-банком и сможет обслуживать клиентов без паспортов с помощью биометрической идентификации.

Что же до полноценной замены паспортов на биометрическую идентификацию, то по мнению Ханина для этого нужны соответствующие федеральные законы, нормативные акты и инфраструктура, которая будет считывать биометрические данные в соответствии с требованиями государства. На это может уйти порядка 15-20 лет после чего Россия может полностью отказаться от обычных бумажных паспортов, резюмировал Ханин.

Темы: Россия, Новые технологии, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 10:56
Гость: Серёга

... и сбудется мечта мировой гидры о всеобщей чипизации населения планеты...
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А чтобы иудам вкуснее было это делать, нужна "инфраструктура, которая будет считывать биометрические данные в соответствии с требованиями государства".
Это какие же бабки можно будет отмывать?!
В каждом учреждении будет нужна эта аппаратура - в банках, госорганах, во всех офисах, магазинах (кредиты), кассах авиа и ж/д... и неважно что оборудование может быть не особо дорогим - его будет нужно ОЧЕНЬ много... и подключать его надо будет к всеобщей базе... и обслуживать... Эльдорадо!
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И самое обидное, что выгод-то особо больших не будет - это паразитный сектор экономики... вот тотальный контроль обеспечить - это другое дело...
23.11.2017, 10:16
Гость: Титус

диджитал-банком
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Не фига себе! И не выговоришь!Да ещё и написать! Как это Греф умудрился такое завернуть!Поневоле вспомнишь непримиримого борца с иностранными словами,засоряющими русский язык В.В.Жириновского, А.С.Пушкина, который писал:
"Сокровища родного слова,-
Заметят важные умы,-
Для лепетания чужого
Пренебрегли безумно мы.
Мы любим
Муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки,
А не читаем книг своих..."
А также В.Г.Белинского:"Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без нужды, без достаточного основания, противна здравому смыслу и здравому вкусу: но она вредит не русскому языку и не русской литературе, а только тем, кто одержим ею".
23.11.2017, 10:09
Гость: Это

мечта мировых сионистов - тотальный контроль над всем человечеством.
Заблокировали тебя в базе - и тебя нет. Ты никто. Если еще и банковскую карту - то у тебя еще и ни гроша.
Для примера посмотрите фильм "Сеть".
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