]]> ]]>
Главная В России Новости

В Дагестане в перестрелке погиб местный депутат

20:56 23.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В результате перестрелки в Магарамкентском районе Дагестана убиты два человека. Один из них – депутат районного собрания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В республиканском МВД подтвердили факт происшествия. В ведомстве добавили, что один участник конфликта задержан и еще двое находятся в розыске.

Перестрелка произошла между двумя группами из города Дербента и Магарамкентского района. По словам собеседника агентства, конфликт носит криминальный характер. «Не поделили что-то в бизнесе», - пояснил он. Известно также, что в инциденте замешаны дети местных высокопоставленных лиц.

Помимо двух погибших, ранены шесть человек. Двое из них – тяжело. Состояние остальных медики оценивают как средней тяжести.
 

Темы: Россия, Дагестан, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Происшествия, Расследование преступлений в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.11.2017, 01:34
Гость: Опубликованы факты участников перестрелки

Всего в вооруженном конфликте участвовали восемь человек.
-
Два человека погибли в перестрелке с участием детей высокопоставленных чиновников Дагестана.
-
Стрельба произошла в Магракментском районе Дагестана. В ней погибли два человека, сообщает Интерфакс. По словам источника агентства, конфликт возник между детьми местных высокопоставленных чиновников.
-
Информацию о погибших подтвердили в министерстве здравоохранения региона, уточнив, что один из убитых — муниципальный депутат. В свою очередь, МВД Дагестана сообщили, что в результате перестрелки ранены еще трое, всего в разборках участвовали восемь человек. Стрелявшие использовали травматическое оружие.
-
Одного из нападавших правоохранители задержали, еще двоим удалось скрыться.
-
В перестрелке участвовал депутат городского собрания Дербента, которого сейчас ищет полиция. Второй парламентарий - народный избранник районного собрания Магарамкентского района, который приходится братом главе Магарамкентского района, Эльдар Яралиев убит.

-
23.11.2017, 23:31
Гость: А Д

Что то расхотелось в депутаты.
23.11.2017, 21:59
Гость: Все они уважаемые люди..

Последнее время одни предприниматели- депутаты и сенаторы РФ на слуху, сплошь махинаторы, аферы,аресты с отпусканием под залог на сумму 5 миллионов евро, гульбарий на воровской- бандитской малине на День рождения криминального авторитета ОПГ и стрельба с перестрелками. Уважаемые люди РФ, как скажет господин Песков- пресс- секретарь и спикер президента России.

-
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.