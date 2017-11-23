В Дагестане в перестрелке погиб местный депутат

В результате перестрелки в Магарамкентском районе Дагестана убиты два человека. Один из них – депутат районного собрания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В республиканском МВД подтвердили факт происшествия. В ведомстве добавили, что один участник конфликта задержан и еще двое находятся в розыске.

Перестрелка произошла между двумя группами из города Дербента и Магарамкентского района. По словам собеседника агентства, конфликт носит криминальный характер. «Не поделили что-то в бизнесе», - пояснил он. Известно также, что в инциденте замешаны дети местных высокопоставленных лиц.

Помимо двух погибших, ранены шесть человек. Двое из них – тяжело. Состояние остальных медики оценивают как средней тяжести.

