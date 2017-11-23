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СМИ узнали причину крушения вертолета Ми-8 у Шпицбергена

19:11 23.11.2017
Фото с сайта russianhelicopters.aero
Фото с сайта russianhelicopters.aero
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К катастрофе российского вертолета Ми-8 в районе Шпицбергена могла привести техническая неисправность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника агентства, у вертолета отказала одна из систем управления. Кроме того, из-за плохой погоды вертолет летел на малой высоте, поэтому шансов у экипажа отреагировать на сбой, скорее всего, не было.

«Однако действия экипажа были продиктованы сложными метеоусловиями, претензий к ним пока нет. Расследование продолжается», - добавил источник.

Вертолет потерпел катастрофу в конце октября, рухнув в море. На его борту находились восемь человек – пятеро членов экипажа и трое пассажиров. Все они погибли. В ходе поисковой операции было обнаружено тело только одного из них.
  

Темы: Россия, Авиакатастрофы, Расследования в России
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