Нацгвардия под прицелом ФАС

Российская гвардия вновь подала общественникам весомый повод для обращения в ФАС. По мнению Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко», объединение ведомственных закупок в 12 регионах в один лот существенно ограничивает количество потенциальных участников аукциона

Московский центр обеспечения Национальной гвардии планирует закупить более 3,5 млн кг хлебобулочных изделий на 208,9 млн руб. Победитель, который определится в ходе электронного аукциона, поставит продукт в Тверь, Ярославль, Тулу, Москву, Орел, Тамбов и в другие города. По мнению антикоррупционеров, укрупнение лота приведет к удорожанию стоимости контракта до 62,6 миллионов рублей, что сразу снизит конкуренцию на торгах: малые и средние предприятия просто не могут позволить себе столь крупные расходы.

Представители ЦАП обратились в ФАС. В своем заявлении они требуют проверить деятельность руководства Нацгвардии на предмет нарушения российского антимонопольного законодательства. Тем более, за последние два года силовое ведомство уже неоднократно становилось участником различных скандалов, а его представители обвинялись в растрате бюджетных средств.

Пожалуй, самым крупным делом за недолгое время существования Росгвардии стала история с пайками производства Барышского мясокомбината. Выборочная проверка пяти партий индивидуальных рационов питания (ИРП) суммарным объемом 189 тыс. комплектов на сумму более 110 млн рублей выявила многочисленные нарушения норм СанПина. Однако следствие до сих пор разбирается в этом деле, поскольку руководство БМК заявило, что порочащая деловую репутацию предприятия информация на самом деле сфабрикована представителями недобросовестных конкурентов.

Весьма закрытые условия проведения торгов с участием силовым ведомств отнюдь не способствуют быстрому и эффективному расследованию дела. К тому же, еще одну историю с закупками пайков общественники раскрыли этим летом. Фигурантами нового дела при условии проведения расследования, инициированного военной прокуратурой, могут стать заместитель начальника координации материально-технического и медицинского обеспечения департамента госзакупок ФСВНГ Александр Елин и заместитель командующего войсками национальной гвардии Сергей Милейко. По данным «Гражданского контроля государственных закупок», они собирались заключить договоренности с аффилированными фирмами-поставщиками индивидуальных рационов питания.

Несмотря на повышенное внимание СМИ и общественных организаций к закупкам Росгвардии, упомянутые чиновники и поныне заведуют хозяйственными вопросами во вверенных им подразделениях. Стоит ли удивляться, что вокруг Росгвардии не утихают скандалы, если такие кадры заполняют административный аппарат самого молодого, и, как казалось, перспективного ведомства страны?