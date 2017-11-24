]]> ]]>
Главная В России Новости

В Госдуме предложили признать McDonald’s и KFC иноагентами

13:30 24.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил признать иностранными агентами сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, KFC, сообщает RT.

Письмо с соответствующей инициативой было направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову. В своем обращении парламентарий написал, что рестораны фастфуда с их «агрессивной рекламой прививают россиянам нездоровый образ жизни чуждые иностранные ценности».

По мнению Чернышова, потребление фастфуда, который далек от идеологии здорового питания, наносит существенный ущерб российской нации в целом, при этом деньги, которые россияне оставляют в подобных ресторанах, уходят зарубеж.

«В связи с этим я требую признать McDonald's в России и прочие сети фастфуда иностранными агентами и усилить в отношении подобных заведений проверки их продукции. Также я уверен, что все рекламные сообщения и баннеры подобных заведений должны иметь маркировку «продукция иностранного агента», - заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Минздрав предложил ограничить рекламу фастфуда, сладких газированных напитков и сладостей. Эта идея была заложена в стратегию по формированию ЗОЖ населения до 2025 года. Однако инициатива не была поддержана Минкомсвязи.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Питание и диеты, Здоровье, Источники вредного воздействия на здоровье, Ресторанный бизнес и общественное питание, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.11.2017, 19:30
Гость: Вот

именно, а то санкции понимаш
24.11.2017, 19:19
Гость: Класс

А чё классная идея.Идёшь по городу а- справа пункт продажи ПАРЕНОЙ РЕПЫ, слева- пункт продажи РЕДЬКИ С КВАСОМ.
24.11.2017, 17:55
Гость: Ник16

Пожалуй это самое дельное предложение! Давно пора это сделать!
Все комментарии (22)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.