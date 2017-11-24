В Госдуме предложили признать McDonald’s и KFC иноагентами

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил признать иностранными агентами сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, KFC, сообщает RT.

Письмо с соответствующей инициативой было направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову. В своем обращении парламентарий написал, что рестораны фастфуда с их «агрессивной рекламой прививают россиянам нездоровый образ жизни чуждые иностранные ценности».

По мнению Чернышова, потребление фастфуда, который далек от идеологии здорового питания, наносит существенный ущерб российской нации в целом, при этом деньги, которые россияне оставляют в подобных ресторанах, уходят зарубеж.

«В связи с этим я требую признать McDonald's в России и прочие сети фастфуда иностранными агентами и усилить в отношении подобных заведений проверки их продукции. Также я уверен, что все рекламные сообщения и баннеры подобных заведений должны иметь маркировку «продукция иностранного агента», - заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Минздрав предложил ограничить рекламу фастфуда, сладких газированных напитков и сладостей. Эта идея была заложена в стратегию по формированию ЗОЖ населения до 2025 года. Однако инициатива не была поддержана Минкомсвязи.