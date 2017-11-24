В Москве проходит театральный фестиваль «Золотой Витязь»

С 20 ноября по 5 декабря 2017 года в Москве при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов Российской Федерации, МЧС России и Общественной палаты Союзного государства проходит юбилейный ХV Международный театральный фестиваль «Золотой Витязь», организатором которого является АНО по развитию культуры и искусства «Международный Кинофорум «Золотой Витязь».

Главные призы ХV МТФ «Золотой Витязь» будут 5 декабря 2016 года вручены на торжественной церемонии закрытия годовой программы VIII Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь».

За годы своего существования «Золотой Витязь» стал одним из крупнейших международных театральных фестивалей, проходящих в России. Фестиваль собирает всё лучшее, что есть в театральном искусстве народов России и народов других стран Славянского мира.

Цель фестиваля — укрепление традиций Русского реалистического театра, классической театральной школы, расширение творческих связей и взаимное обогащение театральных культур, популяризация национальной классической драматургии народов России, лучших образцов драматургии разных стран, отвечающих девизу «За нравственные идеалы. За возвышение души человека».

За год авторитетная комиссия посмотрела около сотни спектаклей. В итоге на суд жюри и зрителей ХV Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь» было отобрана 21 театральная работа.

Президент Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь» – заместитель председателя Общественного совета при Минкультуры РФ, член Патриаршего Совета по культуре, директор Института культуры МЧС России, народный артист России Николай Петрович Бурляев.