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В Москве проходит театральный фестиваль «Золотой Витязь»

05:36 24.11.2017
Николай Бурляев © KM.RU
Николай Бурляев © KM.RU
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С 20 ноября по 5 декабря 2017 года в Москве при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов Российской Федерации, МЧС России и Общественной палаты Союзного государства проходит юбилейный ХV Международный театральный фестиваль «Золотой Витязь», организатором которого является АНО по развитию культуры и искусства «Международный Кинофорум «Золотой Витязь».

Главные призы ХV МТФ «Золотой Витязь» будут 5 декабря 2016 года вручены на торжественной церемонии закрытия годовой программы VIII Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь». 

За годы своего существования «Золотой Витязь» стал одним из крупнейших международных театральных фестивалей, проходящих в России. Фестиваль собирает всё лучшее, что есть в театральном искусстве народов России и народов других стран Славянского мира.

Цель фестиваля — укрепление традиций Русского реалистического театра, классической театральной школы, расширение творческих связей и взаимное обогащение театральных культур, популяризация национальной классической драматургии народов России, лучших образцов драматургии разных стран, отвечающих девизу «За нравственные идеалы. За возвышение души человека».

За год авторитетная комиссия посмотрела около сотни спектаклей. В итоге на суд жюри и зрителей ХV Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь» было отобрана 21 театральная работа.

Президент Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь» – заместитель председателя Общественного совета при Минкультуры РФ, член Патриаршего Совета по культуре, директор Института культуры МЧС России, народный артист России Николай Петрович Бурляев.

Темы: Искусство и культура
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 11:38
Гость: Однозначному

Коммент не под той статьей! православные не имеют НИЧЕГО общего с кудриным и Медведевым и вообще с либералами!
24.11.2017, 06:28
Гость: ОДНОЗНАЧНО.

Или олимпиада, или ярмарка, или фестиваль, или ЧМ или еще какое ЧМО. Иногда конкурс, с позволения выразиться, "красавиц" обоих полов, типа САММИТ.
Но только бы не строительство экономики, на которую если у Кудрина с Медведевым вдруг от продажи сырья и появятся деньги, так они их немедленно в СТАБ ФОНД отправят. А со СТАБ ФОНДА выдачи нет, как из Израиля уголовников.
И понятно: если ЭКОНОМИКУ развивать, то, во первых, Кудрин с Медведевым этого не умеют, а во вторых, экономическое развитие потребует ГРАМОТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. А Кудрину с Грефом и Медведевым что же, с вертолетными площадками распрощаться? Не, он вам не Димон, правда, Владимир Владимирович, в ЧКе гвоздей не учат заколачивать, а воровской закон работать не позволяет?
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