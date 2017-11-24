СБУ задержала разыскиваемого экс-полпреда Чечни

Обвиняемый в крупном мошенничестве Рамзан Цицулаев уже находится в московском СИЗО «Матросская тишина»

Оперативники задержали бывшего полномочного представителя главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Цицулаев «прославился», когда в 2014 году скрылся от спецназа прямо во время операции по его задержанию. С тех пор он находился в розыске.

Рамзан Цицулаев. Фото с сайта grozny-inform.ru

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, после того, как в 2014 году Цицулаев скоропалительно покинул Москву, у оперативников была информация, что он находится на территории Чечни. Чувствовал себя там экс-представитель главы республики вполне уверенно, несмотря на то, что находился в федеральном розыске. Однако семья Цицулаева проживала на Украине, до неприятностей с силовиками большую часть времени там проводил и сам Рамзан. Он является генералом казачьих войск Украины, перемещался по стране на машине со спецсигналами, обладал немалыми связями в Киеве. Именно Цицулаев сумел организовать в свое время освобождение журналистов Life, задержанных СБУ. Поэтому со временем Рамзан решил вернуться из Чечни в Киев, где и находился последний год.

По официально версии, Цицулаев был задержан в Брянской области после пересечения границы с Украиной. Однако, по данным «Росбалта», в реальности была проведена более сложная операция. Цицулаева схватили бойцы спецподразделения «Альфа» СБУ и объявили, что он является лицом, чье пребывание на территории Украины нежелательно. Варианты с высылкой Рамзана в Польшу, Румынию или, например, Турцию (он прибыл в Киев транзитом через эту страну) даже не рассматривались. Его посадили в микроавтобус, довезли до границы с РФ, где Рамзана уже поджидали российские оперативники. Говорить о возобновлении сотрудничества спецслужб двух стран не приходится. Один из собеседников агентства полагает, что Цицулаев перешел кому-то «дорогу» на Украине, поэтому его решили «убрать с пути» на долгое время, передав российским оперативникам. При высылке в другую страну он бы мог уже в скором времени вернуться в Киев.

з Брянска Цицулаева этапировали в Москву, где его поместили в СИЗО «Матросская тишина». Экс-полпреду Чечни предъявили обвинения в мошенничестве (статья 159 УК РФ) и оказании сопротивления представителям власти (статья 318 УК РФ). В ближайшее время ему могут также инкриминировать похищение человека (статья 126 УК РФ) и вымогательство (статья 163 УК РФ).

Криминальная эпопея вокруг Цицулаева начала разворачиваться, когда ряд лиц решил, что уроженец Чечни Али Закриев, который занимался теневой банковской деятельностью, задолжал крупную сумму денег — более 100 млн рублей. По первоначальной версии следствия, эту сумму он был должен владельцу платежной системы Delta Key Андрею Новикову, который и обратился через посредников за помощью к Цицулаеву. В результате 19 августа 2014 года в Москве Закриева схватили вместе с телохранителем, привезли в некую квартиру, где якобы силой заставили написать расписку о том, что он должен 109 млн рублей. Когда Закриева отпустили, он обратился в правоохранительные органы.

Сначала на причастность к этому преступлению проверялись охранники Цицулаева (сам он в этот момент отсутствовал в Москве), но обвинений им не предъявили. Потом задержали Новикова и сотрудника ГУСБ МВД РФ Алишера Мародмамадова. Последний провел в СИЗО девять месяцев, а потом его выпустили, поскольку было установлено, что к похищению полицейский никого отношения не имел. В результате к ответственности все-таки привлекли одного из охранников Цицулаева.

По словам источника «Росбалта», знакомого с ситуацией, сам Рамзан вообще до поры ничего не знал об этой истории. Вокруг него крутился один теневой делец, который в отсутствие Цицулаева, пришел к его охранникам и попросил съездить с ним на встречу к некому должнику, поскольку боится физической расправы. При этом делец сослался на то, что такая поездка одобрена Цицулаевым, хотя в реальности последний о ней не знал. Переговоры проходили без всякого рукоприкладства, а по их окончании Закриев спокойно уехал.

Теперь же следствие, спустя четыре года, неожиданно пришло к выводу, будто за организацией «похищения» Закриева может стоять Цицулаев. Ему планируют предъявить соответствующие обвинения.

Также Цицулаеву уже инкриминировали мошенничество. По версии следствия, после ареста Новикова полпред главы Чечни сообщил супруге бизнесмена о «наличии у него коррупционных связей в следственных органах и возможностей повлиять на принятие решения» об освобождении бизнесмена из-под стражи. При этом, согласно версии следствия, Цицулаев вводил женщину в заблуждение. Полпред, как говорится в деле, попросил за изменение Новикову меры пресечения и последующее прекращение уголовного преследования 500 тыс. евро.

В течение ноября 2014 года Цицулаев четыре раза встречался с Новиковой в «Президент-отеле» и отеле «Золотое кольцо», сообщал последней «не соответствующие действительности сведения» о том, что 500 тыс. евро будут переданы «должностным лицам правоохранительных органов, имеющим возможность повлиять на должностных лиц СК РФ», занимающихся расследованием дела в отношении Новикова.

Также, по версии следствия, полпред сообщил женщине, что «250 тыс. евро из его собственных средств уже переданы сотрудникам правоохранительных органов, в связи с чем Новиковой необходимо возместить понесенные им расходы».

Согласно материалам дела, 15 ноября 2014 года в помещении отеля «Золотое кольцо» Новикова передала Цицулаеву 50 тыс. евро. 19 ноября в том же отеле женщина, действовавшая под контролем оперативников, вручила полпреду сверток с 200 тыс. евро (на самом деле эта была «кукла», состоявшая из 4 тыс. евро).

Собеседник «Росбалта», знакомый с ситуацией, высказал другую версию событий, который и придерживается Цицулаев. Согласно ей, хорошие знакомые Рамзана, уважаемые люди, попросили его передать крупную сумму в интересах Новикова, дав гарантии, что родственники бизнесмена все вернут. Цицулаев из своих личных средств заплатил, а потом супруга Новикова частями возвращала долг.

Так или иначе, в момент получения полпредом второго транша оперативники решили его задержать. Но операция пошла не по плану. Девятого ноября Цицулаев и Новикова расположились в лобби-баре отеля «Золотое кольцо», двое сыщиков в штатском находились за столиком неподалеку. Планировалось, что после передачи денег они дадут команду бойцам СОБР, которые укрылись в «засаде» — в микроавтобусе, припаркованном у входа в «Золотое кольцо». Спецназовцы должны были блокировать входы и выходы из отеля, ворваться внутрь и схватить подозреваемого. Когда Цицулаев положил сверток с деньгами во внутренний карман пиджака, произошло непредвиденное. Случился сбой мобильный связи и сыщики не смогли быстро дать команду собровцам на задержание. В результате два оперативника сами подбежали к столику с Цицулаевым и Новиковой и попытались скрутить полпреда. В этот момент от другого столика подбежали трое крепких мужчин (телохранителей Цицулаева). Началась рукопашная, потом сражение переместилось на пол. К моменту, когда в гостиницу ворвались бойцы СОБР, Цицулаев успел скрыться через «черный ход».

По версии собеседника «Росбалта», знакомого с ситуацией, Цицулаев спокойно беседовал с Новиковой, когда подскочили двое людей в штатском, не представились, набросились на него, опрокинули диван, на котором он сидел. Телохранители уложили незнакомцев на пол, а сам Цицулаев, полагая, что столкнулся с некими злоумышленниками, спокойно ушел из отеля.

В результате были арестованы трое охранников Цицулаева: Амир Сагаитов, бывшего бойца украинского спецподразделения «Беркут» Дмитрий Ткаченко и Саламбек Цицулаев. В 2015 году они были приговорены к разным срокам заключения за оказание сопротивления представителям власти.

Сам Цицулаев долгое время числился в розыске, пока за ним на Украине не пришел спецназ СБУ.