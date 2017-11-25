Чиновникам народец попался не тот – мало работает!

Глава Роструда Всеволод Вуколов рассказал, что россияне очень много празднуют, и посоветовал больше работать

На вопрос о профессиональных праздниках чиновник ответил, что, мол, хорошо относится ко всем профессиям, но есть, с его точки зрения, одно большое "но":

"Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха", – сказал Вуколов агентству ТАСС.

Изображение с сайта nakanune.ru

Возможно, глава Роструда не слышал о том, что многие учителя, врачи вынуждены работать на две ставки, чтобы получать достойную зарплату? В любом случае, в копилке "перлов" от чиновников, среди которых самые известные "россиянам надо меньше есть", "денег нет, но вы держитесь" и "учителям надо идти в бизнес", прибавился еще один.

Так сколько "мы" работаем и кто из "нас" достигнет успеха в результате? Об этом рассуждал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

- Как Вы оцениваете такое заявление чиновника?

- Безусловно, слова эти возмутительны. Сам подход человека, который отвечает за труд в России – он, конечно, показывает колоссальное несоответствие представлений высших чиновников и реальной ситуации в стране, потому что можно сколько угодно заниматься измерениями производительности труда и вычислять на калькуляторе, что мы мало работаем, но основная проблема в России (что и показывает реальная экономика) – это отсутствие полноценных, современных рабочих мест, которые бы позволяли людям и нормально работать, и производительно, и себя прокармливать. А это, прежде всего, прерогатива государства.

И в ситуации катастрофического дефицита рабочих мест достойной занятости (а рабочее место достойной занятости – это официальный ключевой термин Международной организации труда), когда у нас количество вновь вводимых рабочих мест меньше, чем выбывающих, – делать подобные заявления – это полная неадекватность.

- Возможно, он имел в виду чиновников, что они мало работают?

- Конечно, можно и так пошутить над этим, но, к сожалению, это вопрос не только к конкретному руководителю Роструда – это и многие другие чиновники всей стране рассказывают, что у нас дефицит кадров, что у нас низкая производительность, но никто не рассказывает, что государство сделало в этом плане. Вопрос рабочего места – это то, что ещё знаменитый Мальтус говорил о базовых средствах существования. Сегодня базовые средства существования – это все-таки не кусок земли, огород около дома или квартира, это все-таки, прежде всего, рабочее место мирового уровня.

И задача Роструда, Минтруда и в целом правительства РФ – создавать такие рабочие места. А их абсолютно не достаточно. И в этой ситуации говорить, что люди мало работают – это издевательство.

- А ведь ещё семь лет назад Путин обещал 25 млн высокотехнологичных рабочих мест. И где они?

- Да, в 2010 году это было вброшено в информационное поле, потом это было в указах президента, но если мы возьмём статистику Росстата за последние семь лет, то увидим, что ежегодно количество выбывших рабочих мест превышает количество вновь созданных. Это статистика официального Росстата. Но надо понимать, что и эта статистика тоже все-таки, наверное, не полностью объективная.

В нашей ситуации говорить то, что сказал Вуколов – это примерно то же самое, как в анекдоте, когда к графине обратилась голодная женщина, что она три дня ничего не ела, а та ей ответила – ну, надо себя заставлять.

- Какова общая картина загруженности в России? Ведь давно известно, что учителям, например, приходится работать на две ставки, чтобы получать достойную зарплату?

- И реально у нас родителям некогда уроки с детьми делать дома и помогать им, потому что они на 2-3 работах находятся. То есть у нас, на самом деле, гиперзагруженность, другое дело, что выхлоп с этой загруженности небольшой. Понятно, что есть иждивенческие слои небольшие, но люди в основном перезагружены.

И тут мы переходим к еще одной проблеме. Наконец, почему делаются такие заявления? Потому что идеология иждивенцев, лентяев, лоботрясов и неудачников, идеология непрофессионализма, низкопроизводительного труда – эти все фантазии, которые вбрасываются и нужны для того, чтобы спрос был не с правительства с точки зрения "а что ты сделал, что реально достигнуто?" – а с точки зрения того, что "народ не подходит замечательному правительству".

Это, конечно, основная идеологема в ситуации феодального, по сути, уже сословного общества, когда у бояр основной предмет обсуждения – что народ у нас пошёл ушлый, хитрый, подлый и работать не хочет.

- Как раз у нас монархов славят, гимны имперские поют на разных мероприятиях, теперь и на 14-часовой рабочий день намекают?

- Это и есть проект сословного общества. Ни в коем случае не умаляя памяти наших царей, основная задача проекта – максимально продвигать идеологию сословно-феодального общества. Где есть ленивые крестьяне, работяги, а есть избранные элитарии, которые через своих детей и внуков, передающих по наследству места, "кормушки" бюджетные, сетуют на вот этих самых несчастных людей.

В этом смысле в каком-то плане самое позорное, что было недавно – это то, что никак столетие Октябрьской революции не было отмечено. Весь мир отмечал, весь мир обсуждал в содержательном и интересном ключе, а Российская Федерация вообще проигнорировала столетие этого выдающегося явления. А почему? Потому что основной проект нашей элиты – это вернуться в самое худшее проявление сословно-феодального общества.

И, конечно, чиновники у нас работают плохо, но слава богу, дети чиновников и олигархов работают блестяще! Поэтому они у нас главы корпораций, госкомпаний, банков. Это самое главное. А так – народец, конечно, попался не тот.