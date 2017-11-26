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Правозащитники высказались за отмену ряда российских законов

20:43 26.11.2017
Фото с сайта moscow-live.ru
Фото с сайта moscow-live.ru
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Съезд «В защиту прав человека», проходящий в Москве по инициативе Правозащитного совета, выступил за отмену некоторых законов, признав их ущемляющими права граждан и общественных организаций.

Речь, в частности, идет о «законе Димы Яковлева», законах об уголовной ответственности за клевету, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и ряде других нормативных актов. В общей сложности в составленный правозащитниками список вошли более двух десятков законов. По мнению участников съезда, они противоречат Конституции, носят репрессивный характер и наносят значительный вред гражданскому обществу, передает ТАСС.

На съезде также обсуждалось соблюдение трудовых прав россиян. Правозащитники отметили значительное увеличение числа случаев задержек зарплат по сравнению с показателями в начале текущего года, а также принуждение работников к выполнению дополнительных работ без оплаты.

В работе съезда принимают участие представители президентского Совета по правам человека, Московской Хельсинкской группы, движения «За права человека» и других организаций.
  

Темы: Россия, Москва, Общественно-политическая жизнь в России, Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ
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Комментарии читателей
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27.11.2017, 01:32
Гость: Кто заказывает

тот и танцует. Не заведено не одного дела за нарушение прав работяг пенсионеров, урезаются социальные завоевания народа, а п-сы пожалуйста в ходу. Исполняется заказ власти, которая по сути антироссийская.
27.11.2017, 01:26
Гость: Патриот Золотой Орды

Никто не отменит итоги нашей приватизации! А кто рыпнется - тому наши джигиты сделают бамбарбия кергуду! По Закону.
27.11.2017, 00:54
Гость: полухохол

Когда прекратят субсидировать и привечать в Кремле этих бездельников ,регулярно клевещущих на Россию с постоянным лозунгом""свободу педерастам"?!В спорте уже "наклонили ниже плинтуса",очередь за "свободой педерастов"?
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