Правозащитники высказались за отмену ряда российских законов

Съезд «В защиту прав человека», проходящий в Москве по инициативе Правозащитного совета, выступил за отмену некоторых законов, признав их ущемляющими права граждан и общественных организаций.

Речь, в частности, идет о «законе Димы Яковлева», законах об уголовной ответственности за клевету, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и ряде других нормативных актов. В общей сложности в составленный правозащитниками список вошли более двух десятков законов. По мнению участников съезда, они противоречат Конституции, носят репрессивный характер и наносят значительный вред гражданскому обществу, передает ТАСС.

На съезде также обсуждалось соблюдение трудовых прав россиян. Правозащитники отметили значительное увеличение числа случаев задержек зарплат по сравнению с показателями в начале текущего года, а также принуждение работников к выполнению дополнительных работ без оплаты.

В работе съезда принимают участие представители президентского Совета по правам человека, Московской Хельсинкской группы, движения «За права человека» и других организаций.

