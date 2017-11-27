Улюкаев рассказал в суде о подарках от Сечина

Экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев рассказал на заседании суда, что глава "Роснефти" Игорь Сечин регулярно дарил ему часы и другие дорогие подарки.

"Сечин, приходя ко мне, достаточно регулярно приносил подарки, там были дорогостоящие часы и другие вещи. Как я понимаю, это было частью этикета главы "Роснефти", - цитирует Улюкаева ТАСС. При этом сам экс-чиновник, по собственным словам, не дарил Сечину подарков за исключением общепринятых "корзинок и открыток".

Никаких конфликтов с Сечиным, по словам Улюкаева, у него не было. На вопрос прокурора, почему он не препятствовал продаже акций "Башнефти" компании Сечина в официальных докладах правительству, если считал ее ненадлежащим покупателем, Улюкаев ответил, что это противоречит нормам работы министерства по приватизационным сделкам.

Улюкаев также заявил, что теперь ходит в куртке, хотя год назад перед задержанием рассказывал Игорю Сечину, как обходится без нее. В куртке Улюкаев впервые появился на заседании суда по своему делу 27 ноября. На вопрос журналистов, почему он теперь ходит в куртке, Улюкаев заметил: «Год назад не было, сейчас есть». Вопрос о куртке Сечин поднял, когда Улюкаев приехал к нему в офис «Роснефти» 14 ноября 2016 года. Тогда на замечание Сечина, что из-за холодной погоды стоит надеть куртку, Улюкаев ответил: «Не надо, не надо».