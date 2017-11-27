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Улюкаев рассказал в суде о подарках от Сечина

14:59 27.11.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев рассказал на заседании суда, что глава "Роснефти" Игорь Сечин регулярно дарил ему часы и другие дорогие подарки.

"Сечин, приходя ко мне, достаточно регулярно приносил подарки, там были дорогостоящие часы и другие вещи. Как я понимаю, это было частью этикета главы "Роснефти", - цитирует Улюкаева ТАСС. При этом сам экс-чиновник, по собственным словам, не дарил Сечину подарков за исключением общепринятых "корзинок и открыток".

Никаких конфликтов с Сечиным, по словам Улюкаева, у него не было. На вопрос прокурора, почему он не препятствовал продаже акций "Башнефти" компании Сечина в официальных докладах правительству, если считал ее ненадлежащим покупателем, Улюкаев ответил, что это противоречит нормам работы министерства по приватизационным сделкам.

Улюкаев также заявил, что теперь ходит в куртке, хотя год назад перед задержанием рассказывал Игорю Сечину, как обходится без нее. В куртке Улюкаев впервые появился на заседании суда по своему делу 27 ноября. На вопрос журналистов, почему он теперь ходит в куртке, Улюкаев заметил: «Год назад не было, сейчас есть». Вопрос о куртке Сечин поднял, когда Улюкаев приехал к нему в офис «Роснефти» 14 ноября 2016 года. Тогда на замечание Сечина, что из-за холодной погоды стоит надеть куртку, Улюкаев ответил: «Не надо, не надо».

Темы: Дело Алексея Улюкаева, Расследования в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.11.2017, 20:09
Гость: Крутой

За что же Сечин решил посадить Улюкаева? А, может, Сечин лишь посредник? Наверняка Улюкаев блюл государственные интересы и кому-то очень сильно помешал. Крупные игроки играют по-крупному.
27.11.2017, 19:33
Гость: Имею таки вопрос: рассказал В суде, или таки

На суде?
27.11.2017, 18:56
Гость: Погоди, еще начнет картины рисовать

в заключении и стихи писать.
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