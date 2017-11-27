Польского историка выслали из России

Польский историк Генрик Глебоцкий был задержан в Москве сотрудниками ФСБ и выслан из России, утверждается на сайте Института национальной памяти Польши.

Глебоцкого задержали 24 ноября. Уведомление, в котором говорится о требовании покинуть Россию, было датировано 21 ноября. Причины депортации не сообщаются.

Историк приехал в Россию 14 ноября, чтобы продолжить работу над исследованием о российско-польских отношениях в последние двести лет. 22 и 23 ноября он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге, которые были посвящены репрессиям НКВД против польских граждан.

Генрик Глебоцкий работает в Ягеллонском университете и является сотрудником филиала Института национальной памяти Польши в Кракове.

Официального подтверждения сведений о депортации Глебоцкого со стороны России не поступало.

Как сообщает польское издание Wpolytice, Глебоцкого задержали сотрудники ФСБ после того, как он вернулся из Санкт-Петербурга в Москву.