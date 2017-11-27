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Польского историка выслали из России

12:42 27.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Польский историк Генрик Глебоцкий был задержан в Москве сотрудниками ФСБ и выслан из России, утверждается на сайте Института национальной памяти Польши.

Глебоцкого задержали 24 ноября. Уведомление, в котором говорится о требовании покинуть Россию, было датировано 21 ноября. Причины депортации не сообщаются.

Историк приехал в Россию 14 ноября, чтобы продолжить работу над исследованием о российско-польских отношениях в последние двести лет. 22 и 23 ноября он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге, которые были посвящены репрессиям НКВД против польских граждан.

Генрик Глебоцкий работает в Ягеллонском университете и является сотрудником филиала Института национальной памяти Польши в Кракове.

Официального подтверждения сведений о депортации Глебоцкого со стороны России не поступало.

Как сообщает польское издание Wpolytice, Глебоцкого задержали сотрудники ФСБ после того, как он вернулся из Санкт-Петербурга в Москву.

Темы: Россия, Польша, Международная политика, Миграционная политика в России
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Комментарии читателей
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27.11.2017, 18:46
Гость: Это не толерантно

Польский историк читал лекции о расстрелах НКВД пленных поляков в Катыни. Россия признала это и Польша требует компенсации от России.
27.11.2017, 18:23
Гость: Таких

должны плетками казаки обрабатывать.
27.11.2017, 16:40
Гость: Белая Русь

"Историк приехал в Россию 14 ноября, чтобы продолжить работу над исследованием о российско-польских отношениях в последние двести лет. 22 и 23 ноября он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге, которые были посвящены репрессиям НКВД против польских граждан."

Нормуль. Официально приехал вести научные исследования, а на деле читает лекции молодежи, причем про поляков и плохих русских. Таких кадров нужно не только высылать, но и пожизненно закрывать въезд в Россию.
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