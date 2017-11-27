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В Госдуме рассказали, как избавиться от рекламы в почтовых ящиках

08:23 27.11.2017
Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube
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Запрет на распространение рекламы через почтовые ящики в многоквартирных домах может быть введет по решению жильцов этого дома, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Александра Максимова.

На сегодняшний день запрет на распространение рекламных листовок по почтовым ящикам законодательном не установлен. Однако проблема может быть решена несколькими способами. По словам Максимова, жильцы многоквартирного дома могут решить данный вопрос на собрании жильцов дома, написать заявление в управляющую компанию, или прописать в договоре с управляющей компанией положение, где обязать оную контролировать обслуживание абонентских почтовых шкафов, с указанием согласия гражданина на получение безадресной рекламы.

На минувшей неделе Госдума приняла закон, согласно которому запрещено размещать рекламу на платежных документах за услуги ЖКХ. Принятие закона связано с многочисленными жалобами граждан на то, что из-за рекламных модулей на квитанции очень сложно найти необходимую платежную информацию. Кроме того, подобная реклама может содержать в себе заведомо недостоверную информацию. Однако, по словам депутата, этот закон не распространяется на рекламные листовки, которые вкладываются в «конверт» одновременно с «платежкой».

Темы: Россия, Реклама и медиабизнес в России, Реклама и СМИ в России
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Комментарии читателей
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27.11.2017, 12:52
Гость: Ха

У нас под почтовыми ящиками в парадном стоит картонная коробка. Ненужное идет в макулатуру.
27.11.2017, 11:45
Гость: 1

"А как насчет запрета рекламы по телефону? Достали!"
Точно! Это куда актуальнее! Реклама в ящике с ней общаться не просит, поэтому не напрягает от слова совсем.
27.11.2017, 10:34
Гость: отк

А как насчет запрета рекламы по телефону? Достали!
Все комментарии (6)
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