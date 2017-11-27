«Военные рельсы» российской экономики и либеральная истерика

Владимир Путин сделал примечательное заявление, которое вызвало у либералов не менее примечательную реакцию



Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин

Важное замечание прозвучало из уст Президента России в ходе совещания с силовиками, руководителями министерств, регионов и оборонно-промышленного комплекса. Как сообщила пресс-служба Кремля, подводя итоги стратегических учений «Запад - 2017», Владимир Путин отметил, помимо всего прочего, что одним из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства является способность экономики быстро увеличивать объёмы оборонной продукции и услуг в нужное время.

Глава России напомнил, что данная тема уже обсуждалась в 2015 – 2016 годах и что уже тогда были даны поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск.

Сенсационным выступление президента называть сложно. Он, по сути, проговорил вещи, очевидные даже для любого выпускника ВУЗа с военной кафедрой или просто человека, на обывательском уровне интересующегося военной тематикой. Времена компактных феодальных дружин уже давно минули, и сейчас при участии в любом мало-мальски интенсивном конфликте государству приходится решать вопросы логистики, снабжения, а зачастую – еще и мобилизации.

Свои планы действий на случай чрезвычайной ситуации есть, наверное, практически у любого государства на Земном шаре. Наученный горьким опытом первых лет Великой Отечественной, прекрасную мобилизационную систему выстроил в свое время Советский Союз. Но на волне торжества воинствующего эгоизма в 1990-е эта система явно пострадала.

Судя по многочисленным публикациям в региональных СМИ, объекты гражданской обороны спокойно освоили коммерческие фирмы, а тысячи гражданских грузовиков, автобусов и судов из государственных в 90-е стали частными, и это породило множество проблем. Поставить «в строй» государственную технику одним звонком – можно, но вы попробуйте убедить частника в целесообразности того, чтобы поделиться своим «кровным» имуществом с обществом, даже в условиях войны. Услышите о себе много нового и интересного. В общем, систему явно нужно было перенастраивать.

«Прививкой» от потенциальных проблем стала, судя по всему, операция в Сирии. Даже вполне патриотично настроенные журналисты и блогеры подмечали, что службы тыла там работали с надрывом. Особенно тяжело дела обстояли с логистикой.

Западные эксперты, судя по всему, исходя из своих расчетов, вообще были шокированы тем, как эффективно российские военные смогли развернуться на удаленном театре боевых действий – «партнеры» определенно рассчитывали на что-то другое. Впрочем, даже государственные СМИ писали о том, что из-за операции в Сирии ракеты на предприятиях российского ОПК пришлось делать «в три смены», давая понять между строк, что существующих запасов некоторых «военных расходников» не хватает.

Получается, что ради безопасности от неприятеля посерьезнее, чем ближневосточные террористы, оборонный комплекс России требовал срочного реформирования своей «гражданской» составляющей.

И актуальность данного вопроса в контексте массированной переброски к нашим западным границами войск США и других стран-членов НАТО сегодня более чем очевидна.

Однако обычное рабочее замечание Владимира Путина вызвало настоящую истерику в либеральном лагере. Журналист Илья Вайцман прямо обвинил российские власти в подготовке «развязывания большой (...) войны, когда терять станет уже совсем нечего».

Егор Седов с возмущением и сарказмом одновременно написал в своем Фейсбуке, что третье поколение урбанизированных людей ценит свой комфорт, и поэтому найти желающих мобилизоваться за «державные интересы» будет сложно. Игорь Яковенко и вовсе обвинил Москву в «приближении конца света» путем провоцирования глобальной войны.

Прошлись по заявлению президента и Ходорковский с Навальным, и уж совсем откровенные фрики, например, Саша Сотник.

Так что же получается, господа либералы? Это, наверное, Россия устраивает государственные перевороты на границах США? Это Москва перебрасывает тысячи солдат и тяжелую бронетехнику в Мексику и Канаду? Это мы, россияне, окружаем Соединенные Штаты по периметру своей системой противоракетной обороны и отправляем к их берегам авианосцы? Какие же мы ужасные агрессоры!

Что же касается военных рельсов, то нашим либералам лучше было бы обратить внимание на маленькую Швейцарию, каждый гражданин которой практически спит с автоматом под подушкой с учетом наличия в этой идиллической стране одной из жесточайших в мире мобилизационных систем... Но они таким образом продвигают светлые идеалы демократии, а значит – им можно. А нам, диким тоталитарным варварам – нет.

Не хотелось бы ударяться в конспирологию, но уж больно подозрительно выглядит поднявшаяся в ответ на вполне невинное замечание Владимира Путина волна либерального негодования. Кому-то очень не хочется, чтобы Россия усиливала свой оборонный потенциал в условиях, когда американские танки газуют на самой нашей границе. Как говорил один известный герой одного не менее известного мультфильма: «Это ЖЖЖ неспроста»...