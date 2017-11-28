Росгвардейцы получат новую форму к ЧМ-2018 по футболу

В будущем году военнослужащих Росгвардии переоденут в новую форменную одежду. Ее образцы уже утверждены, передает ТАСС со ссылкой на первого замглавы ведомства Сергея Меликова.

В первую очередь новую форму получат те воинские части и подразделения которые будут обеспечивать порядок во время проведения ЧМ-2018 о футболу

Собеседник агентства рассказал что при разработке новой форменной одежды для росгвардейцев были взяты за основу образцы, принятые в ВС РФ От армейской новая форма Росгвардии отличается цветом.

«Были определены поставщики и те, кто будет готовить соответствующие виды тканей. При этом упор в основном был сделан на отечественных производителей и на соответствие формы одежды тем традициям, которые имели Внутренние войска и полицейские подразделения до момента образования Росгвардии», - отметил Селиков.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут проводиться в 11 городах страны.

