В Курской области задержали французов с редкой скрипкой

Сотрудники погрануправления ФСБ России по Курской области задержали граждан Франции пытавшихся вывезти из России скрипку со штампом «Страдивари» середины XVIII века.

Инцидент произошел в многостороннем пункте пропуска «Крупец». Музыкальный инструмент предположительно представляющий историческую и культурную ценность, был обнаружен при досмотре автомобиля «Рено», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу погрануправления.

Пограничники передали скрипку сотрудникам таможни для проведения экспертизы.

