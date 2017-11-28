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В Курской области задержали французов с редкой скрипкой

18:45 28.11.2017
Pixabay.com
Pixabay.com
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Сотрудники погрануправления ФСБ России по Курской области задержали граждан Франции пытавшихся вывезти из России скрипку со штампом «Страдивари» середины XVIII века.

Инцидент произошел в многостороннем пункте пропуска «Крупец». Музыкальный инструмент предположительно представляющий историческую и культурную ценность, был обнаружен при досмотре автомобиля «Рено», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу погрануправления.

Пограничники передали скрипку сотрудникам таможни для проведения экспертизы.
 

Темы: Россия, Курская область, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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