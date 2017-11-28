Захар Прилепин: Самоволка Сулеймана Керимова

Миллиардер добавил забот Администрации президента и МИДу. Теперь мы проблемы каждого олигарха будем воспринимать как общенациональные?

Итак, самый известный на сегодняшний день сын лезгинского народа, предприниматель, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Абусаидан хва Сулейман Керимрин, или, если вам сложно выговорить, Сулейман Керимов проходит во Франции по делу об отмывании денег, полученных с помощью налогового мошенничества, совершенного организованной группой.

Сулейман Керимов. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Попал.

На кону — несколько десятков миллионов евро, свобода миллиардера, члена Совета Федерации и просто любимого мужчины Анастасии Волочковой, Наталии Ветлицкой, Тины Канделаки и многих не названных здесь.

Керимов был задержан в Ницце. Задержание, что характерно, случилось за день до того, как Владимир Путин полтора часа говорил с Дональдом Трампом.

Из французской тюрьмы Керимова отпустили под залог в 5 млн евро, что дало повод сетевым шутникам заметить, что теперь Абусаидан хва Сулейман лишился карманных денег на кофе и утренний пудинг.

Смешно.

Керимов сдал паспорт и теперь обязан постоянно находиться во Франции — на территории департамента Альп-Маритим — несколько раз в неделю отмечаясь у следователя. Довольно-таки унизительно для человека, входившего в топ-20 самых богатых россиян. С точки зрения законности, французская сторона международных норм не нарушила: Керимов приехал в Ниццу частным образом и, естественно, без дипломатического паспорта — что автоматически лишило его неприкосновенности.

Паспорта хранятся в спецотделе Совфеда и выдаются парламентариям только в случае командировки. Командировку Керимову никак оформить не могли — на следующий день в Совфеде было назначено заседание. Но не барское это дело — на заседания ходить, когда Ницца ждёт.

Что в итоге. Народ сдержанно злорадствует, но в меру. Больше всех взволнована балерина Волочкова, которую Керимов давно оставил — но любовь в её сердце, судя по всему, жива по-прежнему, — поэтому она обратилось к самой широкой общественности помочь «кто чем может».

Администрация президента РФ и МИД в явных раздумьях: как быть, что делать, чем помочь? После поспешных жестких требований освободить «дипломата», когда всем стало понятно, что никакой он вовсе не дипломат, возникла неловкая пауза. Только глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев продолжил дежурно заявлять, что права и интересы Керимова будут защищать «в полном объеме и максимально активно».

Оппозиционер Геннадий Гудков саркастически констатирует, что российские финансовые элиты крайне взволнованы: многие из них могут гипотетически иметь те или иные неприятности на Западе, каждому есть что предъявить — а ведь такие красивые дома построены на разнообразных лазурных берегах, такие красивые женщины, собаки, лошади, тёщи, кошки, дети дожидаются их там — и что теперь, не выезжать вовсе? Так в родном Отечестве, как в огромной одиночной, мрачной и холодной камере, закиснуть? А зачем тогда всё это было — вся эта законотворческая и прочая, во имя народа, деятельность?

Давайте зададимся злым, но неизбежным вопросом: теперь, что, мы проблемы каждого олигарха будем воспринимать, как свою собственную, общенациональную? И, согласно предложению Волочковой, помогать «кто чем может» всем этим замечательным людям из списка «Форбс»? Как они нам помогали, ага.

Нет, друзья мои. Перед нами — откровенный, как в армии сказали бы, косяк Керимова. Зная, или, как минимум, догадываясь о возможных неприятностях, вместо того, чтоб дома сидеть или на крайний случай в Крыму прогуляться, поехал в Ниццу, где его и приняли, увы, как рядового жулика. Тем подставил Администрацию президента РФ, у которой без того забот хватает, а также Министерство иностранных дел, не менее занятое.

Мало у России других проблем?

Много.

Но теперь, для того, чтоб вытащить из цепких европейских лап одного предпринимателя, и АП, и МИДу придётся тратить силы, те или иные ресурсы, возможно идти на уступки, и неизвестно ещё что попросят взамен за свободу любимого мужчины одной красивой балерины.

Помимо всего прочего, это ещё и репутационные потери. В любом случае, блефовать на таком уровне французское правосудие не будет. И это значит, что влиятельнейшие люди в России, с позволения сказать, деньги отмывают? Члены Совета Федерации?!? Лица, допущенные на верхние этажи власти?

Кошмар какой-то.

В России последние годы много говорили о «национализации элит» — но, право слово, с какой стороны ни посмотри, процесс этот то ли затянулся, то ли вообще не начался. Имущество у Керимова за рубежом, компания его в Лондоне, интересы и досуг — тоже где-то там. В России не так часто бывает, минимум треть времени проводит по заграницам. Зато на встречах с первым лицом, на мягкие увещевания гаранта вернуть на Родину имущество, налоги и бизнес, Керимов честно кивает.

Если его отпустят — что, вообще говоря, сомнительно — он, наверное, первым делом начнёт рассказывать, что вот как раз за имуществом, не поверите, поехал. Чтоб домой всё вернуть. И мебель ручной работы, и плазму, и люстру в полтонны весом.

Можно было бы ещё позубоскалить на все эти темы, когда бы не одно обстоятельство.

Давайте предположим самый печальный вариант развития событий: Керимова не спасают ни деньги, ни связи, ни дипломатические старания, ни МИД, но, напротив, дело его начинает раскручиваться всё более и более.

Захочет ли Абусаидан хва Сулейман Керимрин в тюрьму — всерьёз и надолго? Или начнет срочно искать варианты, как стать полезным своим тюремщикам? У него ведь есть такие варианты, он не последний человек на наших просторах был.

Будь моя воля, я бы обязал этого и подобных ему фигурантов списка «Форбс» прямо и прозрачно поработать не только на российский Крым, но заодно ещё и на Донбасс.

Заключит пару-тройку, десяток-дюжину контрактов, получит свои санкции и место на «Миротворце» — и всем это только на пользу пойдёт. И сам останется на свободе, и Кремлю спокойней, и Донбассу хорошо. А если он еще и сенатор, то сразу вспомнит, что место работы не в Ницце, а в Совете Федерации. И неважно, что дамы там не такие стройные и сияющие. Зато свои, надежные.

И балерины не будут так волноваться.

Беспроигрышный вариант.

Но пока всё у нас иначе. Пока всё у нас всё примерно так, как мы описали выше.